ביום ל"ג בעומר, אירח יער עמינדב שבהרי ירושלים אירוע יוצא דופן. קרוב לאלף חניכים וחניכות מכל רחבי הארץ, המשתייכים לתנועת 'אחווה' - התנועה לנוער חרדי מבית "אחוות תורה", התכנסו ליום שיא גדוש בפעילויות, אתגרים וערכים, שסיכם תקופה של עשייה משמעותית בסניפים.

החל משעות הבוקר החלו לזרום ליער עמינדב עשרות אוטובוסים שהביאו עמם חניכים מכל רחבי הארץ. המראה היה מרשים: כל סניף הגיע עם דגל הקבוצה הייחודי לו, כשהחניכים מציגים בגאווה את השמות החדשים שניתנו לסניפים השנה. שמות אלו, שנבחרו בקפידה, אמורים ללוות את הסניפים לאורך כל השנה ולבטא את האופי המיוחד של כל קבוצה וקהילה.

ההתכנסות ביער אפשרה למפגש נדיר בין בני נוער מרקעים גיאוגרפיים שונים, כולם תחת המטריה של תנועת אחווה, המבקשת לייצר חיבור בין עולם התורה לבין פעילות חברתית איכותית ומגבשת.

הפעילות המרכזית ביום זה התחלקה לשני מוקדים עיקריים. המוקד האטרקטיבי ביותר היה פארק חבלים מקצועי שהוקם במיוחד בין עצי היער. הפארק כלל מסלולי גובה, גשרי חבלים ומשימות טיפוס שדרשו מהחניכים ריכוז, עבודת צוות והתגברות על מכשולים פיזיים.

המתחם תוכנן כך שיאפשר פעילות מקבילה בשתי תחנות מרכזיות, תוך הקפדה מלאה על צביון התנועה והתאמה לנערים ולנערות. מעבר לצד החווייתי, הפעילות בפארק החבלים נועדה לחזק את הביטחון העצמי של החניכים ולעודד עזרה הדדית בתוך הקבוצה.

במקביל לפעילות האתגרית, עברו החניכים מסלול הליכה ביער עמינדב, שבו שובצו תחנות תוכן אינטראקטיביות. כל תחנה במסלול ייצגה ערך מרכזי מתוך תפיסת העולם של הארגון ושיקפה את הפעילות המתבצעת בסניפים לאורך כל ימות השנה.

התחנות לא היו עיוניות בלבד, אלא כללו משימות שטח שדרשו מהחניכים ליישם את הערכים הללו בפועל. בין הנושאים שעלו בתחנות היו אחריות אישית, חיבור לקהילה ושילוב בין קביעת עתים לתורה לבין מעורבות חברתית. המסלול היווה למעשה סיכום ויזואלי וחווייתי של המטרות החינוכיות שהתנועה מקדמת בשגרה.

כחלק מההשקעה בחניכים, הוקם בשטח מתחם אירוח שכלל ארוחת שטח מפנקת. לאחר יום של הליכה ופעילות מאומצת, נהנו המשתתפים מזמן איכות סניפי סביב שולחנות ערוכים, באווירה הנינוחה של הרי ירושלים.

ההיבט הלוגיסטי של האירוע היה מורכב, אך הניהול המוקפד אפשר למאות המשתתפים ליהנות מיום רציף ללא תקלות, תוך שמירה על כללי הבטיחות המחמירים ביותר בשטח היער.

עם סיום יום הפעילות, התפזרו החניכים בחזרה לסניפיהם כשהם מצוידים בחוויות חדשות ובגיבוש קבוצתי משופר. יום השיא ביער עמינדב אינו עומד בפני עצמו, אלא מהווה חלק מתוכנית שנתית רחבה של תנועת אחווה, השואפת להעניק לנוער החרדי מעטפת חברתית וערכית תומכת.

הנהלת התנועה הביעה שביעות רצון מהיענות החניכים ומהצלחת המסע, וציינה כי המטרה היא להמשיך ולהרחיב את הפעילות לסניפים נוספים בארץ. השמות החדשים והדגלים שהונפו ביער עמינדב ימשיכו ללוות את החניכים במפגשים השבועיים שלהם, כשהם מהווים תזכורת לכוחה של הקבוצה ולערכים המשותפים שהם מובילים.