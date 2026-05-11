הלהיב את התלמידים לקראת קבלת התורה | ראש הישיבה הגר"ח פיינשטיין במשא הכנה ב'מאור התלמוד' בהיכלי הישיבות נערכים בימים אלו לקראת חג יום מתן תורתנו, ובישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות הופיע אמש הגאון רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה', למסור משא חיזוק והכנה לפני תלמידי הישיבה | עם הגעתו אל ההיכל, קיבלו את פניו ברוב כבוד ויקר ראשי הישיבה, ובראשם חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אברהם יצחק קוק | לאחר שעה ארוכה של שיחת קודש נלהבת, בה הלהיב ראש הישיבה את הבחורים בדברי חיזוק והתעלות לקראת קבלת התורה, נפרדו גדולי התורה לשלום | קהל התלמידים ליווה את האורח הנעלה בצאתו מהישיבה בתחושת רוממות והתעלות לקראת החג הקרב ובא (עולם הישיבות)

