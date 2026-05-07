במסגרת מדור השו"ת בעלון 'אחוותא', משיב הגר"א בוטבול לשאלות אקטואליות הנוגעות להלכות כשרות המזון והפרדה בין בשר לחלב.

אבקת חלב נוכרי – דינה כדין חלב נוכרי?

שאלה:

אדם שנסע לחו"ל, ובמכולת מצויים מוצרים רבים המכילים אבקת חלב נוכרי בכשרות מקומית. האם דינה של אבקת חלב נוכרי שונה מדינו של חלב נוכרי עצמו?

תשובה:

חז"ל אסרו חלב עכו"ם מחשש שמא נתערב בו חלב טמא. איסור זה חל גם כאשר ידוע שמדובר בחלב פרה, משום הכלל "לא פלוג רבנן". בדורות האחרונים התעוררה השאלה לגבי אבקת חלב שלא הייתה מצויה בזמן חז"ל. בכך נחלקו הפוסקים.

מגדולי המתירים הוא הגאון רבי צבי פסח פרנק שסובר שכאשר ברור שהאבקה מופקת מחלב פרה בלבד היא מותרת. מנגד, דעת החזון איש להחמיר, ולדבריו גזרת חלב עכו"ם חלה גם על מוצריו. למעשה, יש מקום להקל בשעת הצורך, כגון לתינוקות, מעוברות ומניקות. עם זאת, היראים לדבר ה' נוהגים להחמיר, בפרט שכיום מצויים מוצרים רבים מאבקת חלב ישראל.

בלעה בטעות רוטב בשרי – האם עליה להמתין שש שעות?

שאלה:

אישה שבישלה תבשיל בשרי וטעמה ממנו על מנת לפלוט, אך בטעות בלעה מעט מהרוטב, האם מותר לה לשתות קפה לאחר מכן, או שנחשבת בשרית?

תשובה:

חז"ל קבעו שמי שאוכל בשר צריך להמתין שש שעות לפני אכילת חלב. בטעם הדבר נחלקו הראשונים. לדעת הרמב"ם משום שאריות בשר הנשארות בין השיניים, ולדעת רש"י משום השמנונית הנמשכת במערכת העיכול. להלכה מחמירים כשתי הדעות.

לכן אם טעמה ופלטה הכול אינה צריכה להמתין. אולם אם בלעה אפילו מעט, חייבת להמתין שש שעות, שכן השמנונית נכנסה לבית הבליעה ונמשכת עד שש שעות.

