במעמד מרומם ורב רושם במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה התקיים כנס יסוד וביסוס לישיבת תפארת התורה בראשות חתנו הגאון רבי ישראל לוי.

במעמד השתתפו הגרי"ח סויסה ר"י תורה ודעת, הגר"מ בן שושן ראש ישיבת נווה יעקב וצוות הרמי"ם של הישיבה.

בדברים שנשא הגר"מ צדקה אמר, כי זה הוא יום בשורה לעולם התורה שהגאון רבי ישראל פותח ישיבה בדרכי רבותינו וכי כבר אתמחי גברא ומזה שנים עוסק בהעמדת תלמידים רבים בנעם ושמחה.

בהמשך דבריו עמד על דרכי החינוך והדגיש כי כיום יש צורך בראשי ישיבות אשר לוקחים אחריות ויש להם את הסבלנות המתאימה להעמיד את התלמיד עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. ורבי ישראל חתני, סיים הגר"מ צדקה. הוא מאותם ראשי ישיבות אשר יש לו את הכלים המתאימים לבחורים צעירים.

ראש הישיבה בירך את צוות הישיבה שהקב"ה ייתן להם סייעתא דשמיא וירבה גבולם בתלמידים הגונים.