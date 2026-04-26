הגר"מ צדקה בכינוס יסוד הישיבה החדשה : בדורנו צריכים ראשי ישיבות עם סבלנות

במעונו של ראש הישיבה, חכם משה צדקה, התקיים מעמד יסוד מרגש לישיבת "תפארת התורה"| בדבריו במעמד עמד הגר"מ על הצורך בראשי ישיבות בעלי סבלנות | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

מעמד יסוד ישיבת תפארת התורה במעונו של הגר"מ צדקה (צילום: יעקב כהן)

במעמד מרומם ורב רושם במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה התקיים כנס יסוד וביסוס לישיבת תפארת התורה בראשות חתנו הגאון רבי ישראל לוי. 

במעמד השתתפו הגרי"ח סויסה ר"י תורה ודעת, הגר"מ בן שושן ראש ישיבת נווה יעקב וצוות הרמי"ם של הישיבה.

בדברים שנשא הגר"מ צדקה אמר, כי זה הוא יום בשורה לעולם התורה שהגאון רבי ישראל פותח ישיבה בדרכי רבותינו וכי כבר אתמחי גברא ומזה שנים עוסק בהעמדת תלמידים רבים בנעם ושמחה.

בהמשך דבריו עמד על דרכי החינוך והדגיש כי כיום יש צורך בראשי ישיבות אשר לוקחים אחריות ויש להם את הסבלנות המתאימה להעמיד את התלמיד עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. ורבי ישראל חתני, סיים הגר"מ צדקה. הוא מאותם ראשי ישיבות אשר יש לו את הכלים המתאימים לבחורים צעירים.

ראש הישיבה בירך את צוות הישיבה שהקב"ה ייתן להם סייעתא דשמיא וירבה גבולם בתלמידים הגונים.

מעמד יסוד ישיבת תפארת התורה במעונו של הגר"מ צדקה (צילום: יעקב כהן)
שבעה יהודים התיישבו ביחד - כנס 😂 ועוד עם השלט המגוחך מאחורה תפתחו ישיבה, אדרבה, אבל למה הפומפוזיות
אורח לרגע
1
ישראל לוי לא פתח אותה לפני 5 שנים?
מוזר

