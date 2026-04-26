אחרי הודעת החיבור הדרמטית בין בנט ללפיד, הודעה שמשנה את כללי המשחק של הפוליטיקה הישראלית לקראת הבחירות הקרובות, מצביעי הימין לא יכלו להתאפק.

בתזכורת לחיבור הקודם בין השניים, שכלל כזכור גם את מפלגתו של מנסור עבאס כחבר קואליציה, הגולשים הזכירו לבנט את העבר אותו הוא ככל הנראה מעוניין לשים מאחוריו, אך ייתכן וייאלץ לשוב אליו ממש בקרוב.

מעל לתמונה כתב הליכוד: "גם ביחד זה ברור - הנהג הוא מנסור. לא משנה איך השמאל מחלק את הקולות שלו. בכל מקרה בנט ולפיד ילכו שוב עם ברית האחים המוסלמים תומכי הטרור."

בתמונה אחרת שרצה ברשתות החברתיות נראה אחמד טיבי בתפקיד "הרב" שמחתן את בנט ולפיד, שניהם חובשי כיפה לבנה עם זר פרחים על ד"ש חליפתם.

בתמונת AI שפרסמה מאי גולן, נראים לפיד ובנט שופכים שקי שטרות על מנסור עבאס השוכב באמבטיה.

חברת הכנסת גולן כתבה: "הצלילה בסקרים עשתה את שלה ובנט ולפיד חוזרים למודל העסקי היחיד שהם מכירים: "הרשימה המשותפת.

אחרי הסטארט-אפ המוצלח של החלטה 550 - מסלול ישיר מהקופה הציבורית לארגוני פשיעה תמורת אצבעות איסלמיות - ברית הדחויים מתחדשת עם תיאבון של קרוקודיל ו-0 פיקוח.

אל תתבלבלו, זה לא איחוד של המרכז, זה איחוד של אינטרסים. צמד החמד באים לשדוד את הקופה הציבורית ולשמן את הפרוטקשן, הכל "לתפארת" מנסור עבאס.

שיהיה בהצלחה לסניף בנצרת"