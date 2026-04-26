כיכר השבת
"קולות השמאל"

מתקפת AI קורעת: הממים והתמונות המשעשעות לאחר הודעת החיבור בנט-לפיד

לאחר החיבור החדש-ישן בין בנט ולפיד, וברקע מהפכת ה-AI, תומכי הימין הגיבו בלא מעט תמונות ערוכות בבינה מלאכותית מהחיבור בין השניים | הרב המקדש אחמד טיבי ואמבטייה של שקלים - כך זה נראה (חדשות)

2תגובות

אחרי הודעת החיבור הדרמטית בין בנט ל, הודעה שמשנה את כללי המשחק של הפוליטיקה הישראלית לקראת הבחירות הקרובות, מצביעי הימין לא יכלו להתאפק.

בתזכורת לחיבור הקודם בין השניים, שכלל כזכור גם את מפלגתו של מנסור עבאס כחבר קואליציה, הגולשים הזכירו ל את העבר אותו הוא ככל הנראה מעוניין לשים מאחוריו, אך ייתכן וייאלץ לשוב אליו ממש בקרוב.

בתמונה שפרסם הליכוד נראים "הילדים" בנט ולפיד יושבים במושב האחורי, כאשר הנהג הוא כצפוי - מנסור עבאס.

מעל לתמונה כתב הליכוד: "גם ביחד זה ברור - הנהג הוא מנסור. לא משנה איך השמאל מחלק את הקולות שלו.

בכל מקרה בנט ולפיד ילכו שוב עם ברית האחים המוסלמים תומכי הטרור."

בתמונה אחרת שרצה ברשתות החברתיות נראה אחמד טיבי בתפקיד "הרב" שמחתן את בנט ולפיד, שניהם חובשי כיפה לבנה עם זר פרחים על ד"ש חליפתם.

בתמונת שפרסמה מאי גולן, נראים לפיד ובנט שופכים שקי שטרות על מנסור עבאס השוכב באמבטיה.

חברת הכנסת גולן כתבה: "הצלילה בסקרים עשתה את שלה ובנט ולפיד חוזרים למודל העסקי היחיד שהם מכירים: "הרשימה המשותפת.

אחרי הסטארט-אפ המוצלח של החלטה 550 - מסלול ישיר מהקופה הציבורית לארגוני פשיעה תמורת אצבעות איסלמיות - ברית הדחויים מתחדשת עם תיאבון של קרוקודיל ו-0 פיקוח.

אל תתבלבלו, זה לא איחוד של המרכז, זה איחוד של אינטרסים. צמד החמד באים לשדוד את הקופה הציבורית ולשמן את הפרוטקשן, הכל "לתפארת" מנסור עבאס.

שיהיה בהצלחה לסניף בנצרת"

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מסכנים חברי הקואליציה, הלחץ מחייב אותם לעבוד שעה נוספת (שעה, לא שעות - לא צריך להגזים, אי אפשר להעביר אנשים בבת אחת מבטלה מוחלטת לעבודה של שעתיים שלמות).
אורח לרגע
מי הבין מה כתוב פה?
יעל

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר