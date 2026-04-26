כיכר השבת
טרגדיה באיטליה 

נמצאו מחובקים: תאומים התחשמלו למוות בשדה של 20,000 וולט

סיפורם קורע הלב של פרנצ'סקו וג'אקומו פירלוני, תאומים זהים בני 22, שמצאו את מותם בניסיון הצלה נואש שהשתבש | מה שהתחיל כאימון שגרתי של ציפורי ציד הפך לסיוט הגדול ביותר של משפחתם ושל העיירה האיטלקית מגי'ונה (חדשות בעולם)

התרומים פרנצ'סקו וג'אקומו פירלוני (צילום: רשתות חברתיות)

איטליה כולה מבכה את מותם של פרנצ'סקו וג'אקומו פירלוני, תאומים זהים בני 22, שנהרגו בתאונה מחרידה ביום שלישי, ה-21 באפריל. השניים, שעבדו בעסק האינסטלציה והחימום של אביהם, יצאו לאזור מיוער במגי'ונה כדי לאמן יונים לקראת עונת הציד הקרובה.

הטרגדיה החלה כאשר אחת הציפורים נחתה על קווי מתח גבוה בגובה של כ-10 מטרים. אחד האחים ניסה להוריד את הציפור באמצעות מוט סיבי פחמן, אך המוט נגע בטעות בכבלים המוליכים 20,000 וולט. הוא התחשמל למוות באופן מיידי. על פי ההערכות, אחיו התאום לא היסס וזינק לעברו בניסיון נואש להצילו, אך נחשף גם הוא לזרם הקטלני ומצא את מותו לצד אחיו.

כאשר השניים לא ענו לטלפונים ולא שבו לביתם, יצאו אביהם, דודם ואחיהם לחפש אותם. המראה שנגלה לעיניהם היה קורע לב: השניים נמצאו מוטלים בשדה כשהם נעולים זה בחיבוקו של זה. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום התקשו להגיע לאזור המיוער והמבודד, וכל ניסיונות ההחייאה עלו בתוהו.

ראש עיריית מגי'ונה, מסימו לגטי, שהכיר את התאומים באופן אישי, ספד להם וכינה אותם "בחורי זהב". "זהו אירוע טרגי שהכה בקהילה שלנו," כתב לגטי, "הם היו אנשים נפלאים, מקצועיים ואדיבים". הוריהם השבורים מסרו לתקשורת המקומית: "פרנצ'סקו וג'אקומו היו הכוח שלנו, ההווה שלנו והעתיד שלנו". הלווייתם של האחים נערכה ביום שישי האחרון, חודש בלבד לפני שהיו אמורים לחגוג את יום הולדתם ה-23.

חשמלאיטליהתאומים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

