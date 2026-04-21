לאחר שראש המוסד דדי ברנע חשף הבוקר (שלישי) בטקס יום הזיכרון את דבר נפילתו של איש המוסד מ' מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו, נחשפים כעת פרטים נוספים על הנסיבות הדרמטיות שהובילו למותו.

על פי הפרטים שהתקבלו, מ' נהרג ב-2023 בתאונת שיט באיטליה, כאשר סירה שבה שהה התהפכה במזג אוויר סוער באגם מאג'ורה שבצפון איטליה. איש המוסד היה בן 50 היה בנופלו. בתאונה נספו שלושה אנשים נוספים - ביניהם אנשי מודיעין איטלקי.

העובדה שהסירה יצאה מהנמל חרף מזג האוויר הסוער, וכן זהות ההרוגים, העלתה סימני שאלה רבים על חשיבות הפגישה שהתקיימה באותו מועד. יחד עם מ' היו ישראלים נוספים, שלפי דיווחים באיטליה הוטסו לישראל במטוס מנהלים לאחר התאונה. כזכור, ברנע מסר בנאומו כי "בזמן מערכת שאגת-הארי מחשבותיי וליבי התמלאו בגאווה בדמותו ופועלו של מ', שנפל מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו". לדבריו, "המבצעים שהוביל מ' שילבו יצירתיות, תחבולה בשילוב טכנולוגיה עילית והשפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן".

נפל לפני המלחמות

יצוין כי מדובר באיש מוסד שנפל לפני כמה שנים, עוד לפני מלחמות "עם כלביא" ו"שאגת הארי". עם זאת, כפי שהבהיר ראש המוסד, המבצעים שהוביל מ' השפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן שהתנהלה בחודשים האחרונים.

ראש המוסד סיים את דבריו: "בזכות מסירותם, גבורתם והקרבתם של הנופלים עם ישראל חי וקיים. יהי זכרם ברוך".

הפרטים על נסיבות המוות מתווספים לשורה של חשיפות ביטחוניות שפורסמו בימים האחרונים, ובהן סיכול תשתית טרור איראנית באזרבייג'אן שניסתה לפגוע בצינור נפט ובמוסדות יהודיים, וכן מעצר ארבעה חשודים באיראן בחשד לשיתוף פעולה עם המוסד.