מהלך ראשון של ראש המוסד: המינויים החדשים של רומן גופמן

יום לאחר שנכנס רשמית לתפקידו כראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, החליט היום (רביעי) האלוף רומן גופמן על ביצוע שני מינויים ראשונים בארגון, הנוגעים למערך התקשורת והדוברות של גוף הביון הישראלי. כך דווח יוסי יהושע ב-Ynet.

גופמן, המבקש להטביע את חותמו על הארגון כבר בצעדיו הראשונים, בחר למנות דוברת פנימית מתוך שורות המוסד, לצד יועצת תקשורת חיצונית חדשה. היועצת החיצונית הנכנסת תחליף את קודמתה, אשר ליוותה את ראש המוסד היוצא דדי ברנע, ועוזבת את הארגון יחד איתו.

המינוי של יועצת התקשורת החיצונית מעורר עניין רב בשל הרקע המקצועי המובהק של המועמדת, השונה מהפרופיל של קודמתה בתפקיד. היועצת החדשה מגיעה לפי הדיווח עם ניסיון ביטחוני עשיר, לאחר שבעברה הייתה אמונה על הקמת חטיבת הדוברות בשירות הביטחון הכללי (שב"כ), שם שירתה במשך שנים רבות.

עוד דווח כי לאחר תקופתה בשב"כ, עברה לשמש בתפקיד בגוף ביטחוני נוסף, ממנו היא צפויה לפרוש בקרוב על מנת להתמקד בתפקידה החדש במוסד. גורמים המכירים את עבודתה מציינים כי היא זוכה להערכה מקצועית רבה, וכי היא אינה מעניקה שירותים ללקוחות אחרים.

המינויים הראשונים של גופמן מגיעים אחרי טקס כניסתו לתפקיד שהתקיים אתמול (שלישי) במטה המוסד, בו נכחו נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד צמרת מערכת הביטחון.