סגירת מעגל מרגשת התרחשה היום (שלישי) במטה המוסד: ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, נפגש בטקס המיוחד שנערך לרגל כניסתו לתפקיד עם משה ויצמן ואלישיב מזרחי, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בו, פינו אותו תחת אש והצילו את חייו בבוקר שמחת תורה.

בבוקר שמחת תורה, לפני כשלוש שנים, עם הישמע האזעקות, יצאו השניים אל התופת בדרום להציל חיי אדם. בשעה 08:30 בבוקר, באזור צומת ברור חיל, רכב אזרחי סימן לחובש ויצמן לעצור. בתוך הרכב שכב גופמן, אז תא"ל ומפקד בסיס צאלים, כשהוא סובל מפצעי ירי קשים לאחר שנלחם בגבורה במחבלים.

ויצמן העלה את גופמן לאמבולנס והחל בפינוי דחוף, תוך שהוא שומר איתו על קשר רציף כדי למנוע ממנו לאבד את הכרתו.

אל הפינוי הצטרף החובש מזרחי, שפגש את האמבולנס לאחר שסיים לפנות פצועים ברכבו הפרטי לבית החולים ברזילי באשקלון, ויחד הם נלחמו על חייו של האלוף עד להגעתם לבית החולים.

בצעד מרגש של הכרת הטוב, משרד ראש הממשלה וגופמן הזמינו את השניים לטקס הרשמי במטה המוסד, שם נסגר המעגל שהתחיל על כבישי הדרום הבוערים בבוקר השבת השחורה.

משה ויצמן, חובש איחוד הצלה, שיתף בתחושותיו לאחר הטקס: "באותם רגעים באמבולנס לא ידעתי שמדובר במי שינהל בעתיד את אחד הארגונים הרגישים והחשובים ביותר של מדינת ישראל. ראינו לוחם פצוע על הכביש, מפקד גיבור, שדיבר איתנו כל הדרך, והייתה לנו משימה אחת מול העיניים: להשאיר אותו בהכרה ולהציל את חייו. מי האמין שהוא יהיה יום אחד ראש המוסד. לעמוד כאן היום במטה המוסד ולראות אותו נכנס לתפקיד ראש הארגון, זו סגירת מעגל שאין מילים לתאר אותה".

אלישיב מזרחי, חובש איחוד הצלה, הוסיף: "באותו בוקר, אחרי שפיניתי פצועים ברכבי הפרטי לברזילי, שמעתי את הקריאה של משה בקשר ולא היססתי לרגע. חברתי אליו על הכביש כדי להילחם יחד על חייו של האלוף גופמן ולדאוג שהוא יישאר איתנו לאורך כל הדרך.

"לעמוד היום במטה המוסד ולראות את אותו לוחם פצוע מהאמבולנס מקבל את המפתח לביטחון המדינה, זו סגירת מעגל מרגשת בצורה בלתי רגילה וזו תזכורת חיה לכוח של הערבות ההדדית והצלת החיים בישראל".