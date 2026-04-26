הטבע הפראי

במהלך צייד אנטילופות: מיליונר אמריקאי נרמס למוות על ידי עדר פילים 

מיליונר מקליפורניה, יצא למסע ציד בחיפוש אחר אנטילופות ביערות אפריקה. אולם, מפגש פתאומי עם עדר פילים הפך את הצייד המנוסה לקורבן של הטבע הפראי בטרגדיה מצמררת (חדשות בעולם)

ארני דוסין - פילים

האירוע הדרמטי התרחש ביער הגשם לופה-אוקנדה שבגבון, שם דוסין, דמות מוכרת במועדון הספארי של סקרמנטו, עסק בציד של מין אנטילופה בשם "צביון צהוב-גב". במהלך המעקב, הוא ומדריכו נתקלו במפתיע בחמש פילות שליוו גור צעיר. הפילים, שככל הנראה הופתעו מהנוכחות האנושית במעמקי הג'ונגל, הגיבו בתוקפנות מיידית כדי להגן על הצאצא.

דוסין, שבנה את הונו כבעלים של חברת חקלאות המנהלת כ-12,000 דונם של כרמים, היה צייד וותיק ומיומן "מאז שיכל לאחוז ברובה". באוסף הגביעים שלו נכללו לאורך השנים חיות גדולות כמו אריות ואפילו פילים.

למרות הביקורת הציבורית על ציד חיות בר, מקורביו טוענים כי כל מסעותיו היו חוקיים לחלוטין ורשומים כחלק מפעולות שימור ודילול אוכלוסיות. הפעם, המפגש עם עדר הפילים הסתיים במוות מיידי של דוסין, בעוד המדריך המקצועי שליווה אותו נפצע באורח קשה מאוד.

גבון מהווה מקלט לכ-95,000 פילי יער, המהווים את רוב האוכלוסייה העולמית של מין זה הנמצא בסכנת הכחדה חמורה. בעוד שגרירות ארה"ב פועלת להשבת גופתו של המיליונר לקליפורניה, האירוע מעורר מחדש את הדיון סביב תעשיית הציד היוקרתית, המגלגלת מאות מיליוני דולרים בשנה וגובה את חייהן של עשרות אלפי חיות בר – ולעיתים, כפי שקרה הפעם, גם את חייהם של הציידים עצמם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

