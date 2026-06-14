מלך שוויץ: מהגר השתלט על רחובות שלמים בזכות פרצה בחוק

יונאס לאווינר, מומחה IT שוויצרי ממוצא מרוקאי, החליט שזה הזמן להקים לעצמו מלוכה משלו.

לאווינר לא נולד לאצולה, אך הוא ניצל סעיף ייחודי בחוק האזרחי השווייצרי (סעיף 658), המאפשר לכל אדם פרטי להירשם כבעלים של קרקעות המוגדרות כ"נטולות בעלים". התהליך פשוט להפליא: רישום בטאבו ותשלום עמלת טיפול סמלית של כמה מאות פרנקים בלבד.

במה שהתחיל כתרגיל משפטי והפך לאימפריה של ממש, לאווינר השתלט כבר על למעלה מ-150 חלקות אדמה ברחבי שוויץ, המשתרעות על פני כ-117,000 מ"ר. בין נכסיו ניתן למצוא יערות, שטחי מרעה, ואולי המטריד מכל כבישים ודרכי גישה בלב שכונות מגורים.

במקרה אחד שהסעיר את המדינה, גילו תושבי רחוב "רוזנווג" בעיירה גואנסי בוקר אחד שהכביש המוביל לביתם שייך כעת לאדם פרטי.

"המלך" לאווינר הציע להם שלוש אפשרויות "מלכותיות": לשנות את שם הרחוב ל"דרך לאווינר", לקנות אותו בחזרה תמורת סכום שנע בין 80,000 ל-150,000 פרנק, או לשלם לו דמי תחזוקה וזכויות מעבר.

למרות הזעם הציבורי, הרשויות הודו כי לאווינר לא עבר על החוק והעברת הבעלות תקפה לחלוטין.

לאווינר, שכבר מזמן אימץ את התואר "מלך שוויץ", לקח את העניין צעד קדימה: הוא קיים לעצמו טקס הכתרה והחל למכור מטבעות ותארים למזכרת. למרות שהתואר אינו רשמי, השפעתו על השטח מורגשת היטב, והוא אף הצהיר כי בכוונתו לעזוב את עבודתו בתחום ה-IT כדי להתמקד בניהול עסקי הנדל"ן שלו במשרה מלאה.

הסיפור ההזוי עורר סערה פוליטית בשוויץ, ורשויות בקנטונים שונים כבר פועלות לשינוי החקיקה. התוכנית היא להעניק לרשויות המקומיות "זכות סירוב ראשונה" על קרקעות נטולות בעלים, כדי למנוע מ"מלכים" עתידיים להשתלט על תשתיות ציבוריות.

עד שזה יקרה, לאווינר ממשיך לשלוט בדרכים ובשטחים שצבר, כשהוא מתעקש שפעל בשקיפות מלאה תחת החוק הקיים.