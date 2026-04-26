"האישה עם הכלב": התגובה הזועמת של טראמפ אחרי ניסיון החיסול

הנשיא דונלד טראמפ, התייחס היום (ראשון) לאירועי הלילה האחרון, תוך שהוא מקשר אותם לצורך הביטחוני הדחוף בהקמת אולם אירועים מאובטח בשטח הבית הלבן.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו "Truth Social", טען טראמפ כי האירועים המדוברים הם בדיוק הסיבה לכך שבמערכת הביטחון האמריקנית, כולל השירות החשאי וגופי אכיפת החוק, דורשים כבר תקופה ארוכה להקים מבנה ייעודי ובטוח לאירועים רשמיים בתוך המתחם המוגן של מעון הנשיא, ולא להסתמך על מיקומים חיצוניים שקשה יותר לאבטחם.

לדברי טראמפ, אילו אולם האירועים הסודי והמאובטח הנבנה בימים אלו בבית הלבן היה מוכן לשימוש, התקרית שאירעה אמש הייתה נמנעת. הוא הסביר כי המבנה החדש תוכנן עם אמצעי האבטחה המתקדמים ביותר בעולם, כשהוא מוגן בתוך גדרות הבית הלבן ומונע מצב של "חדרים מעל האולם" שבהם עלולים לשהות אנשים לא מורשים.

"מה שקרה אמש הוא בדיוק הסיבה שהצבא הנהדר שלנו, השירות החשאי, רשויות אכיפת החוק, ומסיבות שונות כל נשיא ב-150 השנים האחרונות, דרשו שייבנה אולם נשפים גדול, בטוח ומאובטח בשטח הבית הלבן", כתב טראמפ והוסיף כי "האירוע הזה לעולם לא היה קורה עם אולם הנשפים הצבאי הסודי ביותר שנבנה כעת בבית הלבן. אי אפשר לבנות אותו מהר מספיק!".

בדבריו התייחס טראמפ גם למכשולים המשפטיים המעכבים את סיום הפרויקט, ותקף בחריפות תביעה משפטית שהוגשה נגד הבנייה. הוא כינה את התביעה "מגוחכת" וטען כי מי שהגישה אותה היא אישה שטיילה עם כלבה ואין לה כל מעמד משפטי לעצור פרויקט בעל חשיבות ביטחונית לאומית כזו.

"התביעה המגוחכת בנוגע לאולם הנשפים, שהוגשה על ידי אישה שטיילה עם כלבה ואין לה שום זכות עמידה להגיש תביעה כזו, חייבת להתבטל לאלתר", הצהיר הנשיא. הוא הדגיש כי אין לאפשר לשום דבר להפריע להמשך הבנייה, שלדבריו מתקדמת כרגע במהירות ואף נמצאת לפני לוח הזמנים המקורי ותחת התקציב המתוכנן.

הקמת אולמות ומבנים בתוך מתחם הבית הלבן היא נושא רגיש בארצות הברית, המשלב צרכים לוגיסטיים של אירוח מנהיגים מהעולם עם דרישות אבטחה מחמירות של השירות החשאי, המופקד על שלום הנשיא ומשפחתו.

טראמפ סיכם את דבריו בקביעה כי המבנה החדש, מעבר להיותו יפה תואר, כולל את "הרמה הגבוהה ביותר של מאפייני אבטחה שקיימים", והבהיר כי הביטחון בתוך "הבניין המאובטח ביותר בעולם" הוא קריטי לשמירה על סדרי השלטון. "שום דבר לא צריך להפריע לבנייה שלו, שעומדת בתקציב ומקדימה משמעותית את לוח הזמנים!!!", חתם טראמפ את דבריו.