דקה אחר דקה: כך התרחש הירי הדרמטי נגד הנשיא טראמפ

בכתבת רויטרס שמתפרסמת היום (ראשון) בוצע שחזור כרונולוגי של ניסיון ההתנקשות בנשיא טראמפ במהלך ארוחת הכתבים בוושינגטון, מרגע הישמע הירי בקומה מעל ועד לפינוי הדרמטי של בכירי הממשל תחת אבטחה כבדה.

​האירועים באולם הנשפים של מלון הילטון החלו להסתבך בשעה 20:35, כאשר סדרה של קולות חבטה עזים קטעה את ארוחת הערב החגיגית.

השקט שהשתרר באולם הופר באחת כאשר דלתות המבנה נפרצו ומלצרים החלו לרוץ בבהלה במעבר המרכזי. באותו רגע, סוכני השירות החשאי זינקו לעבר הבמה המרכזית ופינו משם את סגן הנשיא ואנס ובכירים נוספים.

​במקביל לפינוי מהבמה, שוטרים בלבוש אזרחי שהוצבו בקהל הדפו ארצה את חברי הקבינט שישבו בין העיתונאים וגלגלו אותם תחת השולחנות להגנה. לפתע הופיעו באולם כוחות בציוד טקטי מלא כשהם מכוונים רובים ארוכים לעבר הקהל המבוהל. בשלב זה, רוב 2,600 האורחים כבר היו שרועים על הרצפה או זחלו תחת הכיסאות.

​בעוד הכאוס מתפשט, הנשיא טראמפ והגברת הראשונה נותרו בתחילה ללא תנועה. "חשבתי שזה מגש שנפל", הסביר טראמפ שעות לאחר מכן את רגעי הבלבול הראשונים. באותם רגעים, ההלם והחרדה ניכרו היטב על פניה של הגברת הראשונה שהבינה שמשהו חמור מתרחש.

בפועל, המציאות הייתה חמורה בהרבה: חמוש בשם קול אלן חדר לנקודת ביקורת בקומה שמעל אולם הנשפים ופתח באש מרובה ציד, תוך שהוא פוצע סוכן שירות חשאי לפני שנוטרל על ידי המשטרה.

​עם הישמע הירי, סוכני השירות החשאי התנפלו על טראמפ והוציאו אותו בכיפוף מכיסאו. בעודו מובל החוצה, סוכנים אחרים דילגו מעל שולחנות כדי לחלץ את שאר הפקידים. מזכיר המדינה מרקו רוביו פונה במהירות, מזכיר ביטחון המולדת נדחף לחדר צדדי, ויו"ר הבית מייק ג'ונסון הוצא מהמקום כשסוכנים אוחזים בבגדיו.

​בעוד חלק מהנוכחים זועקים "ארה"ב! ארה"ב! ארה"ב!", החלו העיתונאים בחדר לתעד את האירוע בטלפונים הניידים. מאחורי הקלעים התעקש טראמפ להמשיך באירוע ולשאת את נאומו, אך השירות החשאי הכריע כי עליו לשוב מיד לבית הלבן. ארוחת הערב בוטלה רשמית, והאורחים נותרו נעולים באולם המתחמם במשך כשעה עד שניתן האישור להתפנות מהמלון.

האירוע ייזכר כפעם השלישית בה ניסה גורם להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ, כאשר שני האירועים הראשונים מיוחסים על פי החשד לאיראן.

כאשר נשאל הנשיא אם ישנו קשר איראני לאירוע, ענה כי הוא "לא חושב". התובע הכללי היה נשמע מסויג יותר וענה כי הוא אינו יודע.