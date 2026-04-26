טראמפ חושף: זה מה שאיראן שלחה לי עשר דקות אחרי ביטול השיחות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי איראן “הציעה הרבה, אבל לא מספיק”, לאחר שהחליט לבטל נסיעה מתוכננת של השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג’ארד קושנר לפקיסטן, שם היו אמורות להתקיים שיחות.

בשיחה עם כתבים לפני עלייתו למטוס הנשיאותי בדרכו לוושינגטון, סיפר טראמפ כי בטהרן מיהרו להגיש הצעה חדשה מיד לאחר ביטול הנסיעה.

“הם נתנו לנו מסמך שהיה צריך להיות טוב יותר”, אמר. “ומעניין שכאשר ביטלתי, בתוך עשר דקות קיבלנו מסמך חדש שהיה הרבה יותר טוב”.

טראמפ התייחס גם למתרחש בתוך הנהגת איראן, ואמר כי קיימת שם “לחימה פנימית עצומה”. לדבריו, “הם כנראה נלחמים על ההנהגה. במקרים רבים אני חושב שהם נלחמים כדי לא להיות המנהיגים, כי פגענו בשתי שכבות של הנהגה. אבל אני אעבוד עם מי שצריך”.

עוד ציין כי משך הנסיעה הארוך היה אחד השיקולים לביטול הביקור. “אין סיבה לחכות יומיים או לשלוח אנשים לנסיעות של 16 או 17 שעות - אנחנו לא עושים את זה כך”, אמר. “כשהם ירצו, הם יכולים להתקשר אליי. כל הקלפים בידיים שלנו. ניצחנו בהכול, כל הקלפים אצלנו”.