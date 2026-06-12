טיול שנתי של בית ספר חרדי לבנות ממדינת ניו יורק קיבל תפנית בלתי צפויה ומסוכנת, שהסתיימה למרבה הנס ללא נפגעים. קבוצה של כ-70 תלמידות מבית הספר “תורת אמך” השוכן ביישוב מונסי, טיילה להנאתה בפארק בעיר ניאק, כאשר הבחינו הבנות בפתח תעלת ניקוז גדולה.

הנערות, שהסתקרנו מהפתח שנראה כמו מערה, החליטו להיכנס פנימה כדי לחקור את המקום, והחלו לצעוד בעומק המערכת התת-קרקעית.

על פי דיווחים ברשת CBS ובעיתון “ניו יורק פוסט”, הבנות צעדו מרחק יוצא דופן של כ-800 מטרים בתוך תעלת הניקוז החשוכה, כשהן מפלסות את דרכן על גבי סלעים ובשטח לא אחיד ומאתגר, עד שהחלו לחפש פתחי יציאה אל פני השטח.

הדרמה הגיעה אל מעל פני האדמה כאשר עוברים ושבים ושוטר מקומי הבחינו לפתע במספר רב של נערות צעירות המטפסות ויוצאות אחת אחרי השנייה מתוך מכסה ביוב בסמטה במרכז העיר, וכן מפתחי ניקוז אחרים ברחבי ניאק.

כוחות משטרה הוזעקו מיד למקום, אך התברר כי כל התלמידות הצליחו להיחלץ מהתעלה בכוחות עצמן וללא צורך בסיוע מקצועי, ואף אחת מהן לא נזקקה לטיפול רפואי בשל פציעה חמורה.

אחד ממוקדי היציאה המרכזיים של התלמידות היה בחצר האחורית של מסעדה מקומית במרכז העיר. בעל המסעדה, מאט הדסון, סיפר על ההפתעה הגדולה שחווה באותם רגעים וציין כי היה במשרדו כאשר שמע פתאום קולות פטפוט של ילדים.

הוא תהה מאיפה מגיעים הרעשים ונדהם לגלות עשרות נערות צעירות שמטפסות החוצה מפתח ניקוז הממוקם מעל פלג מים בחצר הפנימית של העסק שלו. הדסון תיאר כיצד המקום החל להתמלא בילדים, והוסיף כי הבנות היו בסדר גמור, דיברו בהתלהבות רבה ושמחו מאוד לצאת סוף סוף מהתעלה החשוכה.

ראש עיריית ניאק, ג’ו ראנד, התייחס לאירוע המדאיג בראיון לרשת CBS והסביר כי הנערות פשוט ראו את תעלת הניקוז ואת המערה, וחשבו לעצמן שיהיה מעניין לבדוק מה יש בפנים. הוא תיאר כיצד הן החלו ללכת, ופשוט המשיכו להתקדם עוד ועוד בתוך החשיכה.

ראנד הדגיש כי בעקבות המקרה הוא יבחן מקרוב את אמצעי הבטיחות והגישה לאתר תעלת הניקוז, והזכיר לתושבים ולמבקרים באזור כי תעלות הניקוז העירוניות מיועדות למטרות תשתית בלבד, ואינן מהוות בשום אופן מקום לטיולים או לפעילויות פנאי.