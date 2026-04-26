החכי"ם החרדים אשמים בסנקציות הקשות שבג"ץ דורש? | דרמה פוליטית: "ברית האחים" חוזרת | צפו

החלטת בג"ץ היום: להטיל סנקציות כלכליות קשות על לומדי התורה | שאלת מליון הדולר מי אשם ואיך הגענו למצב שבמדינת היהודים לומדי תורה הפכו לעבריינים | ובמקביל, הזירה הפוליטית רועשת מהאיחוד המחודש של בנט ולפיד | פאנל מיוחד בהגשת יוסי סרגובסקי ב'אולפני כיכר' ניתח את המציאות החדשה: האם הנציגים החרדים נכשלו? ומי המרוויח הגדול מהשינויים בשמאל-מרכז? | צפו

  • חברי הפאנל:
  • ישי כהן – פרשן ועורך בכיר באתר "".
  • נתנאל איזק – מגיש תוכנית "כיפות ברזל" באתר "סרוגים".
  • אלי גוטהלף – מגיש "כיכר FM".
  • אבי וידרמן – יועץ אסטרטגי.

    • במרכז הדיון הסוער עמדה פסיקת בג"ץ המורה על הטלת סנקציות כלכליות רוחביות נגד ציבור בני הישיבות. פתח בניתוח משמעות הגזירות, וציין כי מדובר ברשימה ארוכה וכואבת הכוללת ביטול סבסוד בתחבורה הציבורית, הנחות בארנונה, סיוע בשכר דירה וסבסוד למעונות יום ומשפחתונים. כהן הדגיש כי למרות שהסנקציות לא ייכנסו לתוקף מיידי אלא בעוד כ-21 יום, מדובר באירוע חסר תקדים שיפגע כמעט בכל משפחה חרדית צעירה. עם זאת, הוא הפנה אצבע מאשימה חריפה כלפי ההנהגה הפוליטית החרדית: "האחריות היא על ראשי הסיעות החרדיות שנכשלו במשך שלוש שנים. התקופה הקשה ביותר מגיעה דווקא בממשלת 'ימין מלא מלא' שנשענת על ש"ס ודגל התורה".

    היועץ האסטרטגי אבי וידרמן הציג את הצד המשפטי היבש, וטען כי לשופטי בג"ץ לא נותרה ברירה מרגע שאין חוק מוסדר. "במערכת המשפט הישראלית יש חוק. אי אפשר לתת הנחה כי יש למישהו פרצוף יפה", הסביר וידרמן, והוסיף כי המחדל נעוץ בקואליציה שלא הצליחה לחוקק חוק גיוס חלופי בזמן. נתנאל איזק הוסיף כי אירועי השבעה באוקטובר יצרו "פוקוס רחב מאוד" על סוגיית הגיוס, מה שהפך את המלכוד הפוליטי של ה לבלתי אפשרי בתוך הקואליציה הנוכחית.

    מנגד, אלי גוטהלף תקף את העיתוי של בג"ץ וכינה אותו "בג"ץ פוליטי". לטענתו, השופטים בחרו להידרש לסוגיה דווקא כעת, כשריח הבחירות באוויר, למרות שחוק הגיוס פקע כבר לפני למעלה משנתיים. הוא הביע חשש כי המהלך לא יוביל לגיוס של חרדי אחד נוסף, אלא רק להעמקת העוני במגזר החרדי.

    בחלקו השני של הפאנל דנו המשתתפים באיחוד הדרמטי של נפתלי בנט ו, מה שכונה בעבר "ברית האחים". וידרמן ניתח את המהלך כצעד של הישרדות פוליטית: "לפיד פחד מאחוז החסימה ו פחד שאיזנקוט יוביל את הגוש. הם יצרו תלקיד שמבטיח להם את הראשות, אך מוותר על לא מעט מנדטים מהימין הרך".

    נתניאל איזק העריך כי המרוויח הגדול מהאיחוד הזה עשוי להיות דווקא אביגדור ליברמן, שימשוך אליו את מצביעי הימין הליברלי שאינם מוצאים את עצמם בחיבור בין בנט ללפיד. ישי כהן סיכם בטענה כי המפסיד הגדול מהמהלך הוא בני גנץ, שמוצא את עצמו מבודד כשהגוש שמאחוריו מתארגן מחדש בלעדיו. הדיון הסתיים בתחושת דריכות, הן בזירה המשפטית-כלכלית המאיימת על עולם התורה והן בזירה הפוליטית שמשנה את פניה לקראת מערכת בחירות אפשרית.

    צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    דרעי אתה נדבקת לביבי שפוגע לכאורה בתקציבי ילדים ותקציבי ישיבות שנים וגם לאחרונה מעונות יום ועכשיו גיוס, לא נצביע לך יותר
    חיים
    החכי"ם לא אשמים בכלום! הגיע הזמן שיבינו עם מי יש לנו עסק ויפסיקו להאשים את החכי"ם עושי דברם של גדולי הדור שבאמת לא אשמים במצב הקשה גם בזה שהם לא התעקשו בהקמת הממשלה הם לא אשמים כי כך הורו להם גדולי הדור ובצדק!
    משה
    עושיי דברם של הרבנים חחחח גדול לך תשאל את חברי המועצת אם הם עושים את דברם?????
    יצחק
    האשם העיקרי בהחלטת בגץ החדשה הם הרבנים שאסרו גיוס של מי שלא לומדים
    שאול
    ברית האחים חזרה? בנט ולפיד רוצים לגמור את מה שהם התחילו. ואתם בפאנל יושבים ומנתחים כאילו זה משחק כדורגל. מדובר פה על הרעבה של אלפי משפחות! רק אחדות סביב מנהיגי התורה תנצח את הגזירות האלו
    אלי
    התפקיד שלהם זה לא לדאוג לבחורי הישיבות והאברכים ובוודאי שלא לדאוג לפרנסה של הציבור החרדי כל התפקיד מסתכם בגובים כאלה ואחרים למקורבים
    לא אשמים
    ברית האחים חוזרת ואתה במקום להריע בחצוצרות המלחמה נגד המחריבים בנט ולפיד בוחר להצליף בשוטים באחיך? זו עזות פנים שאין כדוגמתה הציבור הספרדי אינו פתטי כפי שאתה מנסה לצייר אותו הוא יודע היטב מי נלחם עליו ומי רק מפריח בלוני ניסוי ריקים מתוכן באוויר בשביל חופן לייקים מהברנז'ה
    צוריאל
    חברי הכנסת החרדים נכשלתם! הבייתה!
    יענקי
    בושה בושה ועוד פעם בושה חברי הכנסת שלנו
    משה
    יא עיוני מה זה הפאנל הזה? ברית האחים חזרה וזה מה שיש לכם להגיד? שדרעי אשם? בנט ולפיד זה זוג משמיים של שונאי דת אם לא נהיה מאוחדים עכשיו לא יישאר לנו בית ישי תניח את הקולמוס ותתחיל לחזק לא להחליב לייקים מהשמאל
    רימון
    ממש עסקה טובה עשית לנו ישי להאשים את גפני במחדל של בג"ץ? זה כמו להאשים את בעל הבית בזה שפרצו לו אבי וידרמן והפרצוף היפה שלו לא יעזרו לאברך לשלם מעונות רק כוח פוליטי חזק יעזור תפסיקו לבלבל את המוח
    זאב
    זאב צודק לגמרי, יבורת הליצים שמקבלת משכורת כנראה מבעלי אינטרסים לא ישנו את המציאות הכואבת , לא תצליחו לבלבל את המציאות כולם מבינים מי רוצה לעקור את התורה והיהדות בארצינו,
    שייעלה
    הנה באו אלו העיתונאים חושבים שהם חכמים יותר מהרבנים ישי כהן זה במקום לחזק את ידי הנציגים שמוסרים נפש להציל עשוק מיד עושקו, הוא מקטרג עליהם? תהיו מאוחדים סביב התורה
    אביטן

