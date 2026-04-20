כיכר השבת
ברכה וספר לכל בחור

תיעוד מיבניאל: הגה"צ רבי יצחק לעזאר פתח את זמן הקיץ בישיבת ברסלב

מעמד מרגש בעיר ברסלב שבגליל: הגה"צ רבי יצחק לעזאר, מגדולי מנהיגי הקהילה, פתח את זמן הקיץ בישיבת ברסלב ביבנאל • לאחר שנשא דברי חיזוק, חילק פירות וספרים לכלל הבחורים שעברו להתברך לקראת הזמן החדש • נחמן סלמה מגיש תיעוד (עולם הישיבות)

פתיחת זמן קיץ בישיבת ברסלב יבנאל (צילום: נחמן סלמה)

בישיבת יבנאל פתחו אמש את זמן הקיץ במעמד רב רושם של התעלות וחיזוק. מנהיג הקהילה הגה"צ רבי יצחק לעזאר, נשא שיחת קודש בפני התלמידים לקראת חודשי הלימוד הבאים.

במהלך המשא המרכזי, הרחיב הרב בדברי חיזוק והתעוררות מלהיבים, בהם עמד על גודל הזכות של בחור ישיבה בדורנו ועל החשיבות של ניצול ימי הנעורים לעבודת השם בשמחה ובמרץ, על פי תורתו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א.

לאחר דברי החיזוק, פרצו הבחורים בשירה נלהבת וממושכת של שירי דבקות.

בסיום המעמד, עברו התלמידים בסך בפני הגה"צ רבי יצחק לעזאר כדי לקבל את ברכתו האישית להצלחה בזמן החדש. הרב העניק לכל בחור ובחור פרי לברכה, ובנוסף את הספר 'אוצר לבחורי ישיבה' – בו מורחבת סגולת ימי הבחרות והדרכות מעשיות לצמיחה רוחנית.

פתיחת זמן קיץ בישיבת ברסלב יבנאל (צילום: נחמן סלמה)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

ברסלבזמן קיץיבניאלשיחת פתיחת הזמןהרב יצחק לעזער

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

ברכה וספר לכל בחור

|

כמסורת רבות בשנים

||
1

ביום המסוגל

|

בסיום בין הזמנים

||
5

תחילת זמן קיץ

||
173

צפו בגלריה

||
4

פניה אישית, שלהי בין הזמנים

||
21

חדשות עם קנייטש

||
2

הזווית של הישיבע בוחער

||
47

בנס לא נפגעו

||
7

מעמד הקבלת פני רבו

||
3

שֶׁיַּעַסְקוּ בָּהֶם בְּתוֹרָה

||
2

תיעוד מיוחד ומרגש

||
3

הקרב על אם הישיבות

||
20

צפו בתיעוד

|

בבת עינו

||
2

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר