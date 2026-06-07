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רדיפת לומדי התורה

אריה דרעי ביקר תלמידי ישיבה שנעצרו: "די להתייחס ללומדי התורה כעבריינים״ | תיעוד

יו"ר ש"ס הגיע לביקור מיוחד בכלא 10 וחיזק את בני הישיבות הכלואים • הבטיח לפעול לאישור חוק יסוד: לימוד תורה | "ש"ס תמשיך להגן בכל כוחה על מעמדם של לומדי התורה" (חרדים)

13תגובות
אריה דרעי בכניסה לכלא הצבאי, היום

בביקור מיוחד שנערך הבוקר (ראשון) בכלא 10, הגיע יו"ר ש"ס ח״כ לחזק את רוחם של בני הישיבות הכלואים במקום.

הביקור, שנקבע מראש, התקיים על רקע גל המעצרים המתמשך של שלא התייצבו בלשכות הגיוס בהתאם להוראת גדולי ישראל.

אל יו"ר ש"ס התלוו ח"כ מיכאל מלכיאלי וח"כ חיים ביטון. את המשלחת ליוו מפקד הכלא סגן אלוף שי בן ברוך, רב בית הכלא והצוות המקצועי במקום.

במהלך הביקור נפגש דרעי עם כעשרה תלמידי ישיבות העצורים במקום. הוא האזין לכאבם ושמע מהם על תנאי הכליאה. הרב דרעי חילק להם ספרי 'אמונה ובטחון' עם הקדשה מיוחדת מהאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא והבטיח לשלוח להם ספרי לימוד החסרים להם.

"מכאן אנו זועקים - די להתייחס ללומדי התורה כעבריינים", אמר דרעי במהלך הביקור. "בני הישיבות הם פאר העם היהודי ושומרי הגחלת של עם ישראל. ש"ס תמשיך להגן בכל כוחה על מעמדם של לומדי התורה, ותפעל השבוע לאישור חוק יסוד: לימוד תורה, שיעגן את ערכה העליון של התורה במדינת ישראל".

דרעי חיזק את רוחם של העצורים והבהיר כי תנועת ש"ס כולה עומדת מאחוריהם, תומכת בהם ופועלת בכל כוחה להביא לשחרורם המהיר ולהסדרת מעמדם. דבריו באו על רקע גל המעצרים שהסעיר את עולם התורה בימים האחרונים.

מחוץ לבית הכלא נפגש דרעי עם הרב מאיר לוי, אביו של בחור הישיבה העצור יוסף לוי. הרב לוי יושב ולומד תורה במקום זה כמה ימים ברציפות כאות מחאה והזדהות עם בנו ועם בני הישיבות הכלואים. הרב דרעי חיבק אותו וחיזק אותו במאבקו.

אריה דרעי בביקור
אריה דרעי בביקור
אריה דרעי בביקור
אריה דרעי בביקור
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0 תגובות

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10
מצוין אחלה סיבוב לפני הבחירות
אבי
9
אריה אני יודע שיש ביקורת אבל אתם הכי נורמאלים בשטח .ואל תדאג שס תקבל לפחות 13 מנדטים.
יעקב
8
אוהוווו הבחירות הגיעו...
דן
7
הוא שלח אותם לשם , עכשיו מצטלם בביקור , עם שלט קטן את אחי אנוכי מבקש עלאק...שכחת את הבצל ?או שזה יסריח לך את האוטו ?
ש"ס לשעבר
6
ישר כוח ר אריה היקר ישר כוח
יוסף חיים
הוא עבריין. כבר ישב בבית הסוהר.
יוסי
על כלום ישב
יוסף חיים
5
הפסקנו להאמין למפלגת שס. הכל הצגה. אנחנו בשס כבר מאסנו. לא מצביעים אליהם יותר
חחחחחח
אם יש לך דעת תורה אז תצביע לשס ואם לא תילך לביבי
יוסף חיים
4
נא לדייק- משתמטים ערלי לב - לא לומדי תורה. יש המונים שלומדים תורה ויוצאים למלחמה לעזרת ישראל מיד צר
מילואימניק
3
אחלה רבי אריה
דוד רועי כהן
2
הריח בחירות אז הוא מתחיל לזוז קצת ארבע שנים חימם את הכיסא
לא בוחר יותר שס
1
עבריין מורשע הולך לבקר עבריינים
יוסי

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