בביקור מיוחד שנערך הבוקר (ראשון) בכלא 10, הגיע יו"ר ש"ס ח״כ אריה דרעי לחזק את רוחם של בני הישיבות הכלואים במקום.

הביקור, שנקבע מראש, התקיים על רקע גל המעצרים המתמשך של תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס בהתאם להוראת גדולי ישראל.

אל יו"ר ש"ס התלוו ח"כ מיכאל מלכיאלי וח"כ חיים ביטון. את המשלחת ליוו מפקד הכלא סגן אלוף שי בן ברוך, רב בית הכלא והצוות המקצועי במקום.

במהלך הביקור נפגש דרעי עם כעשרה תלמידי ישיבות העצורים במקום. הוא האזין לכאבם ושמע מהם על תנאי הכליאה. הרב דרעי חילק להם ספרי 'אמונה ובטחון' עם הקדשה מיוחדת מהאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא והבטיח לשלוח להם ספרי לימוד החסרים להם.

"מכאן אנו זועקים - די להתייחס ללומדי התורה כעבריינים", אמר דרעי במהלך הביקור. "בני הישיבות הם פאר העם היהודי ושומרי הגחלת של עם ישראל. ש"ס תמשיך להגן בכל כוחה על מעמדם של לומדי התורה, ותפעל השבוע לאישור חוק יסוד: לימוד תורה, שיעגן את ערכה העליון של התורה במדינת ישראל".

דרעי חיזק את רוחם של העצורים והבהיר כי תנועת ש"ס כולה עומדת מאחוריהם, תומכת בהם ופועלת בכל כוחה להביא לשחרורם המהיר ולהסדרת מעמדם. דבריו באו על רקע גל המעצרים שהסעיר את עולם התורה בימים האחרונים.

מחוץ לבית הכלא נפגש דרעי עם הרב מאיר לוי, אביו של בחור הישיבה העצור יוסף לוי. הרב לוי יושב ולומד תורה במקום זה כמה ימים ברציפות כאות מחאה והזדהות עם בנו ועם בני הישיבות הכלואים. הרב דרעי חיבק אותו וחיזק אותו במאבקו.