מעמד כביר לכבודה של תורה נערך בהיכל ישיבת צאנז המעטירה בעיר הקודש ירושלים, לרגל שמחת סיום המסכתות ועמידתם של בחורי החמד בכור המבחן על מסכתות בבא קמא וקידושין, לאחר חודשים ארוכים של עמל רב ויגיעה עצומה.

את המעמד המרומם פיאר בהופעתו הכבודה הגה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם, ראש הישיבות ורב החסידות בארה"ב, לצד עוד רבנים ואדמו"רים, יחד עם זקני והורי התלמידים שרוו מלא חופניים נחת דקדושה.

במהלך המעמד התכנסו הבחורים לזיץ חסידי סוחף ומרומם יחד עם הגה"צ רבי יעקב לייפער, ראש ישיבת פיטסבורג, אשר עורר את הלבבות בדברי כיבושין, שילב ניגוני דבקות והתעוררות ורומם את הבחורים באמרות חסידיות ובפנינים יקרים כיד ה' הטובה עליו.