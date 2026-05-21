האווירה הציבורית בחוץ אולי מתוחה, אך כשנכנסים פנימה אל היכל בית המדרש – הרעש נעלם ומתחלף בשאגת הלימוד. לקראת חג השבועות, יצא כתב "כיכר השבת", יוסי עבדו, למסע מיוחד בישיבת 'אור החיים' המעטירה בירושלים, בראשותו של הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א.

עבדו הציב בפני הבחורים, בהם רבים שעשו את הדרך המרתקת מהעולם החילוני, את השאלות הנוקבות ביותר שמעסיקות את הציבור. התשובות שקיבל משרטטות פרופיל מרתק של בן ישיבה מודל 2026.

מעמד הר סיני מחדש

כשהחג מתקרב, הלבבות של הבחורים נמצאים ברמת התרגשות שיא. "שבועות בישיבה זה פשוט מעמד הר סיני מחדש", מספר אחד הבחורים בחיוך מאיר. "רק לראות את ראש הישיבה, הרב אלבז, איך הוא מקבל את החג – אתה כבר מרגיש שקיבלת את התורה".

כשיוסי עבדו מנסה להבין מה הם מרגישים כשהם פותחים דף גמרא, התשובות נעות בין "סיפוק עילאי" ל"גן עדן בעולם הזה".

"אני מרגיש כאילו אני מרחף, יש עילוי בנשמה", שיתף אחד הלומדים בדבקות. "הריתחא דאורייתא, הוויכוחים הסוערים בלימוד כשצועקים ומתווכחים ובסוף מגיעים אל האמת יחד עם החברותא – זה אושר שאי אפשר להסביר במילים".

בין פאודה לגמרא

אחד המאפיינים הייחודיים של 'אור החיים' הוא הבחורים שוויתרו על חיי הזוהר בחוץ. במהלך המשדר, פגש עבדו בחורים שסירבו לקריירות משחק ופרסום, ואפילו כאלו שהיו אמורים להשתתף בהשקות היוקרתיות של הסדרה "פאודה" – ובחרו להחליף את הג'ינס והטריקו באור התורה.

"תמיד בפנים הרגשתי שאני לא שייך לעולם ההוא", מספר אחד מהם, "ההחלטה לחתוך הייתה בבת אחת. היום התורה היא החיות שלי".

"נרדפים? זה רק מחזק אותנו"

השאלה הטעונה ביותר שהציג עבדו הייתה: "אתם מרגישים נרדפים בתקופה הזו?" התשובות הפתיעו בעוצמתן ובחוסר המורא שלהן.

"נרדף? ממש לא. להפך, זה רק מחזק אותנו", השיב אחד הלומדים בנחרצות. "כשנלחמים איתך על משהו, אתה מבין כמה הדבר הזה שווה באמת". בחור אחר הוסיף בחיוך: "אני חמוש בתורה, מי יכול לרדוף אותי?".

וכיצד מסבירים לאדם חילוני את הערך של הלימוד? "כתוב 'טעמו וראו כי טוב השם'. אי אפשר להסביר את זה מרחוק. צריך לשבת איתם אחד על אחד, בגובה העיניים, לפתוח גמרא ולהראות את העומק. התורה ממלאת חיסרון פנימי שהם לא ידעו שקיים אצלם".

פוליטיקה? אנחנו עם השם

במבט אל המצב כיום, נשאלו הבחורים האם יש יותר "התחרדות" של חילונים או "התקלקלות" של חרדים. "יש גם וגם", הם מודים, "אבל בעיקרון – תנועת התשובה וספסלי בית המדרש פורחים בצורה מטורפת. יש מאות אלפים שמוסרים את החיים שלהם על התורה".

לסיום, כשנשאלו על יחסם לח"כים החרדים, התגלתה תמימות דעים לגבי מקור הכוח האמיתי: "אנחנו סומכים על הנציגים, אבל הם לא אלו שמחזיקים אותנו. הכוח האמיתי הוא פה, בלימוד. אנחנו לא עסוקים בפוליטיקה, אנחנו עסוקים רק עם השם".

קרדיטים:

תחקיר והגשה: יוסי עבדו. הפקה וצילום: אשר רוט. עריכה: דוד והבה. ניהול מחלקת מדיה כיכר: ידידיה כהן.