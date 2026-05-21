התרגשות רבה בקרב האלפים העושים את דרכם בשעות אלו לעיר אומן שבאוקראינה, לקראת ימי החג סמוך לציונו הקדוש של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע.

לצד ההיערכות הלוגיסטית המורכבת, מתבשרים כעת העולים כי בפעילותו הנמרצת של הרב ישראל מאיר גבאי, הושלם פרויקט שיפוץ ענק של המקווה הסמוך לציון הקדוש, אשר חודש ברוב פאר והדר.

המקווה המיתולוגי, הידוע כ'המקווה של גבאי' והיחיד השוכן ממש בסמיכות מקום לציון, נפתח לרווחת הציבור הרחב לאחר תקופת שיפוצים ארוכה ומושקעת, שלוותה בלא מעט קשיים ומניעות מבית ומחוץ.

כפי שהבטיח הרב גבאי לאורך כל תקופת העבודות ומתוך מטרה להקל על רבבות העולים – הכניסה למקווה תהיה חופשית וללא כל תשלום.