כיכר השבת
מזג האוויר

חריג: גשמי ברכה בליל חג השבועות; טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה

באופן חריג, על פי תחזית מזג האוויר, בליל חג השבועות נלך לבית הכנסת לאמירת תיקון ליל שבועות, תוך כדי גשם מקומי קל (חדשות)

1תגובות
(צילום: Chaim Goldberg/FLASH90)

חריג לתקופה זו של השנה: לפי התחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי, בליל חג השבועות צפוי לרדת גשם.

היום צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובו קלים. בהרים ולאורך מישור החוף והשפלה ינשבו רוחות ערות.

הלילה, ליל החג, צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.

ביום חג מתן תורה צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות אך עדיין הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

גם ביום ראשון הקרוב צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

מזג האווירהתחזיתחג השבועות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מי זה הכתב העם הארץ הזה . " גשמי ברכה " . בגמרא כתוב שמרגע שיצא ניסן הגשמים הם קללה.
חיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר