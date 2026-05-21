מזג אוויר חריג לתקופה זו של השנה: לפי התחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי, בליל חג השבועות צפוי לרדת גשם.

היום צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובו קלים. בהרים ולאורך מישור החוף והשפלה ינשבו רוחות ערות.

הלילה, ליל החג, צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.

ביום חג מתן תורה צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות אך עדיין הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

גם ביום ראשון הקרוב צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.