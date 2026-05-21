במסגרת המאבק העיקש של משטרת ישראל נגד הפשיעה האלימה והחזקת האמל"ח הבלתי חוקי ברחוב הערבי, ביצעו השבוע כוחות המשטרה פעילות מבצעית ממוקדת בעיר כפר כנא שבגליל התחתון.

הפעילות יצאה לדרך בתחילת השבוע, לאחר שהתקבלה אינדיקציה מודיעינית במחוז הצפוני אודות כלי נשק המוחזקים באופן לא חוקי בידי עבריינים בתוך מבנה בכפר.

בעקבות המידע, הוקפצה למקום יחידת המסתערבים של החטיבה הטקטית במשמר הגבול (מג"ב). יחד עם כוחות שוטרי המחוז הצפוני, הם פשטו בהפתעה על המבנה בו שהו החשודים.

במהלך הפשיטה נעצרו במקום שלושה צעירים – נער בן 17, וכן שני בגירים בני 20 ו-21. מיד לאחר מעצרם, החלו הכוחות לבצע חיפוש מדוקדק במבנה ובשטחים הסמוכים אליו.

החיפוש הניב תוצאות משמעותיות: הכוחות איתרו ותפסו אקדח, תחמושת רבה התואמת לו, ופריטי אמל"ח נוספים. בנוסף לאמצעי הלחימה, חשפו השוטרים כמויות גדולות של סמים מסוכנים – כחצי קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג חשיש, וכן כ-140 גרם של חומר החשוד כסם מסוג קריסטל.