השוטרים קיבלו אינדיקציה ופשטו על הכפר; זה מה שמצאו בבית העבריינים

בעקבות אינדיקציה מודיעינית, פשטו מסתערבי מג"ב ושוטרי מחוז צפון על מבנה בכפר כנא שבו שהו שלושה צעירים | בחיפוש במקום אותרו אקדח, תחמושת רבה ולמעלה מחצי קילו של סמים מסוגים שונים (בארץ)

במסגרת המאבק העיקש של נגד הפשיעה האלימה והחזקת האמל"ח הבלתי חוקי ברחוב הערבי, ביצעו השבוע כוחות המשטרה פעילות מבצעית ממוקדת בעיר כפר כנא שבגליל התחתון.

הפעילות יצאה לדרך בתחילת השבוע, לאחר שהתקבלה אינדיקציה מודיעינית במחוז הצפוני אודות כלי נשק המוחזקים באופן לא חוקי בידי עבריינים בתוך מבנה בכפר.

בעקבות המידע, הוקפצה למקום יחידת המסתערבים של החטיבה הטקטית במשמר הגבול (מג"ב). יחד עם כוחות שוטרי המחוז הצפוני, הם פשטו בהפתעה על המבנה בו שהו החשודים.

במהלך הפשיטה נעצרו במקום שלושה צעירים – נער בן 17, וכן שני בגירים בני 20 ו-21. מיד לאחר מעצרם, החלו הכוחות לבצע חיפוש מדוקדק במבנה ובשטחים הסמוכים אליו.

החיפוש הניב תוצאות משמעותיות: הכוחות איתרו ותפסו אקדח, תחמושת רבה התואמת לו, ופריטי אמל"ח נוספים. בנוסף לאמצעי הלחימה, חשפו השוטרים כמויות גדולות של סמים מסוכנים – כחצי קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג חשיש, וכן כ-140 גרם של חומר החשוד כסם מסוג קריסטל.

שלושת החשודים שנעצרו הובאו אתמול (רביעי) בפני שופט בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, אשר החליט להיעתר לבקשת המשטרה ולהאריך את מעצרם להמשך חקירה.

מהמשטרה נמסר כי שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג״ב פועלים סביב השעון, באופן גלוי וסמוי, לסיכול אירועי פשיעה ולמעצר חשודים "על חם".

"משטרת ישראל תמשיך במאבק הנחוש נגד תופעת הירי והאמל״ח הבלתי חוקי, ותפעל לאיתור, סיכול ומעצר חשודים, עד למיצוי הדין עמם ולהבאתם מאחורי סורג ובריח", נמסר מדוברות המשטרה.

