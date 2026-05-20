בעוד הכנסת העשרים וחמש מתקרבת לסיומה, לאחר שמוקדם יותר היום (רביעי) עבר החוק לפיזור הכנסת והמערכת הפוליטית מתכוננת לבחירות, מתנהל באגודת ישראל קרב שקט ואינטנסיבי על עיצוב העתיד של המפלגות החרדיות.

הפעם, מדובר לא רק בוותיקים המוכרים, אלא בדור צעיר של עסקנים ופוליטיקאים שמתחיל לעצב מחדש את מפת הכוחות במפלגה החרדית הוותיקה. אם בעבר התקבלו ההכרעות בעיקר בין הקודקודים הוותיקים, בחדרים סגורים ובשקט מוחלט, הרי שכיום מתפתחת מציאות שונה לחלוטין. יותר חצרות דורשות ייצוג וחיבור למוסדות המפלגה, יותר קבוצות מבקשות השפעה, והמערכת כולה הופכת לזירת כוח מורכבת ודינמית בהרבה. שני שמות במרכז המערכה לקראת מערכת הבחירות הקרובה מתנהלים מאחורי הקלעים מגעים אינטנסיביים בין שני הגושים המרכזיים במפלגה — ציר גור ויז'ניץ מול ציר שלומי אמונים בעלזא. אלא שמעבר לחברי הכנסת ולממסד המוכר, מי שמובילים בפועל חלק גדול מהמהלכים הם הדמויות הצעירות והחדשות יותר במערכת. במרכז המערכה ניתן לזהות שני שמות בולטים: מוטי בבצ'יק מגור, שנחשב כבר שנים לאחד האנשים החזקים והמשפיעים במערכת הפוליטית החרדית, ומנגד אליקים שטארק, שמסומן כאיש החזק של בעלזא וכמי שמצליח בתקופה קצרה יחסית לבסס כוח משמעותי בזירה הפנים־מפלגתית, שטארק גם זוכה לאמון רב בבית האדמו"ר וסביבתו.

קרב על כל חצר וחצר

על פי גורמים המעורים בפרטים, הקרב בין השניים מתנהל כמעט על כל חצר וחצר. כל צד מנסה לצרף לגוש שלו עוד קבוצות, עוד מוקדי כוח ועוד עסקנים בעלי השפעה. "זו כבר לא פוליטיקה של ועדת השמונה שמחליטים הכול", מסר גורם פוליטי בכיר. "כל חצר רוצה לדעת מה היא מקבלת, ומה הכוח שלה בתוך המערכת".

בעוד שבבצ'יק נחשב לשועל פוליטי ותיק שמכיר היטב את המערכת ואת מנגנוני הכוח, שטארק מצליח להפתיע רבים במהירות שבה ביסס קשרים והשיג הישגים. למרות תקופתו הקצרה יחסית בזירה הפוליטית, הוא מצליח ללהטט בין הגורמים השונים ולייצר לעצמו מעמד משמעותי במוקדי קבלת ההחלטות.

דור חדש של עסקנים

התוצאה הישירה של הקרב הזה היא התחזקות כוחן של החצרות הגדולות והבינוניות, שמבינות כי התקופה הנוכחית מאפשרת להן למנף את כוחן ולחזק את הקשרים עם אחד מהגושים המרכזיים. במקביל, הולך וצומח דור חדש של עסקנים צעירים — בעלי מרץ, קשרים ויכולת ביצוע — שמנסים להביא רוח חדשה ולעבוד לטובת החצרות שאותן הם מייצגים.

"נגמרו הזמנים שבהם היו מחלקים את העוגה בחדרים סגורים", הבהיר גורם פוליטי המעורה במגעים. "היום יש יותר שותפים, יותר דרישות, וכל מי שמביא כוח — דורש לקבל את מה שמגיע לו".

במפלגה מדגישים כי שום דבר עדיין לא הוכרע סופית, וההחלטות צפויות להתקבל רק ברגע האחרון. עם זאת, ברור שהמערכת הפוליטית החרדית עוברת תהליך של שינוי, כאשר דמויות צעירות יותר מצליחות לבסס לעצמן מעמד משמעותי לצד הוותיקים.

כך או כך, ככל שמתקרבים לבחירות, הספרים נפתחים מחדש, הבריתות נבחנות מחדש, ובמערכת הפוליטית החרדית מורגשת תנועה שלא נראתה זמן רב. לאן זה יוביל? ימים יגידו. דבר אחד כבר ברור: משעמם כבר לא יהיה כאן.