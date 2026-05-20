מעמד מרגש ומרומם של הכנסת ספר תורה נערך השבוע בהיכל ישיבת "חיי אברהם" (שהוקמה של הגר"א כהנמן זצ"ל) שע"י ישיבת פוניבז', העומדת בנשיאות הגאון רבי אליעזר כהנמן ובראשות הרה"ג רבי אליהו סויסה.

ספר התורה המפואר נתרם בנדבת לבם של המשפחות הנכבדות מהצרי וחוכימה, לעילוי נשמתה הטהורה של הבחורה החשובה הדס ע"ה, בת יבדלחט"א הרב יהונתן ומרים חוכימה, אשר נקטפה בדמי ימיה באותה תאונה מחרידה ומטלטלת שהתרחשה בבית שמש בעיצומו של ערב חג הסוכות תשפ"ו.

חלקו הראשון של המעמד החל בכתיבת האותיות האחרונות בבתיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, ומשם המשיך לבית נשיא הישיבה, הגאון רבי אליעזר כהנמן, שם התכנסו צוות רבני הישיבה והנהלתה כדי ליטול חלק בכתיבת האותיות האחרונות ביריעה.

עם סיום כתיבת האותיות, יצאה תהלוכת המונים מרוממת ברוב פאר והדר ובשירה אדירה לעבר היכל הישיבה. מאות בני הישיבה, בוגריה לדורותיה והמונים מתושבי בני ברק גדשו את הרחובות, ורקדו במשך שעות ארוכות לכבודה של תורה, בשמחה מהולה בדמעות של התרגשות וזיכרון.