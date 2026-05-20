בתום מסע היסטורי מעבר לים: הגר"ע אויערבאך נחת בארץ

הגאון רבי עזריאל אויערבאך שב ביום שני השבוע למעונו בשכונת בית וגן בירושלים, לאחר מסע היסטורי ונמרץ שנמשך למעלה משבועיים מעבר לים. במהלך המסע פעל ראש הישיבה למען המשך קיומם הכלכלי של מוסדות החינוך הטהור בארץ ישראל, ופנה אישית לנדיבי עם בארצות הברית ובדרום אמריקה.
על פי הנמסר, המרתון הניב התגייסות חסרת תקדים של עולם התורה הגלובלי. במהלך הביקור נשא ראש הישיבה דברים בעשרות כינוסי חיזוק והתעוררות מול אלפי שומעים, וביקר בהיכלי התורה המרכזיים בחו"ל לקראת חג השבועות.
מברזיל ועד לייקווד: התקלה הבירוקרטית
התחנה הראשונה של המסע הייתה בברזיל, שם התקבל הגר"ע אויערבאך בבתי הנגידים המקומיים שנרתמו למען חינוך ילדי ישראל. בתחילת הביקור נרשמה דרמה קלה: ראש ישיבת 'בית מדרש גבוה' בלייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר, שהיה אמור להצטרף אליו, נאלץ לבטל את הגעתו לדרום אמריקה ברגע האחרון.
הסיבה לכך הייתה ההתערערות ביחסים הדיפלומטיים בין ארה"ב לברזיל, עיכוב שהצריך פרוצדורה בירוקרטית מורכבת להסדרת הוויזה. בהמשך המסע בארצות הברית, הצטרפו לגר"ע אויערבאך גדולי ראשי הישיבות באמריקה, ובהם הגאון רבי אליהו דב וואכטפויגל מראש ישיבת זכרון משה בסאט פלוסברג, והגאונים רבי מלכיאל קוטלר ורבי דוד שוסטל מראשי ישיבת לייקווד.
