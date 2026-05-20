בתום מסע היסטורי מעבר לים: הגר"ע אויערבאך נחת בארץ

לוח זמנים מפרך וקבלות קהל עד הלילה

בעיר התורה לייקווד קבע הגר"ע אויערבאך את תפילותיו בהיכל הישיבה, שם התקבל בכבוד מלכים על ידי אלפי האברכים ובחורי הישיבה. למרות גילו המופלג, עמד ראש הישיבה בנסיעות מפרכות ומעברים יומיומיים ממדינה למדינה מבלי לחוס על כוחותיו.

מדי יום, לאחר ששימש כסנדק בבריתות רבות שנערכו בעיר, קודש זמנו לקבלת קהל המונית באכסניה שבה שהה. אלפי יראי ה', אברכים ובני תשחורת צבאו על הדלתות כדי לקבל את ברכתו, בעוד ראשי ישיבות ואדמו"רים מקומיים העלו על שולחנו שאלות ציבוריות והלכתיות הרות גורל הנוגעות להנהגת הקהילות באמריקה.