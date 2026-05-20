המפגש עם התייר מדנמרק ברחובות בודפשט // מאמר לחג השבועות 

זה קרה בבודפשט, הונגריה.

המקומיים בבודפשט צועדים ברחובות במעילים ארוכים ובאלגנטיות שלהם, אבל תמיד יש שם מבט נעים בעיניים ורצון לעזור. האווירה ברחוב מרגישה בטוחה, מכבדת ומאוד מזמינה.

ועדיין, עם כל הנחמדות מסביב, אי אפשר באמת להשתחרר מהמציאות. המצב בישראל מתוח, וכיהודי בחו"ל תמיד יושב לך בראש, אפילו בתת-מודע, האנטישמיות. אתה אומר לעצמך: "עדיף לא לבלוט יותר מדי". אתה מנסה להיטמע בנוף, לא למשוך אש, ללכת בין הטיפות.

בשבת בבוקר, כשיצאנו מהמלון בדרך לבית חב"ד לתפילת שחרית ולסעודה שאחריה, השתדלנו לצעוד בשקט, בלי לעורר תשומת לב מיותרת. אבל אולי המחשבה הזו הזמינה לנו אורחים.

ופתאום, באמצע הרחוב, זה קרה.

גבר ואישה התחילו לצעוד ישירות לכיווננו, ואז נעמדו וחסמו לנו את הדרך.

בשנייה הראשונה, הלב שלי החסיר פעימה. דווקא בגלל שהמפגש עם הזוג היה מטר לפני הכניסה לבית חב"ד, המאבטחים של בית חב"ד שהביטו במתרחש, התמקדו עלינו, מה שגרם לי להבין, שזה לא טבעי מה שקורה כאן.

הגבר נעמד מולי, הביט בי, ואז הוא פתח את הפה.

הוא הציג את עצמו כתייר מדנמרק, הביט בנו בעיניים מעריצות וביקש לומר לנו כמה מילים:

"אני רואה אתכם הולכים כאן יחד, ואתם הולכים כמו יהודים. ההליכה הזו, זו הליכה ששמורה רק ליהודי! אתם נראים עכשיו לבושים כל כך יפה, חגיגיים ומכובדים בתוך כל הרחוב הזה... ואני מבין ומודע היטב למצב הלא פשוט והקשה שאתם עוברים עכשיו בישראל. אני רוצה שתדעו שאני תמיד חושב עליכם, אתם לא לבד".

הוא לקח נשימה עמוקה, והמשיך.

"אתם העם הנבחר. אתם העם היפה שכולם שונאים, ודווקא בגלל זה אתם משמשים כסמל ודוגמה לעולם כולו. העולם מביט בכם ורואה מהי עוצמה. אתם פשוט הדוגמה הכי יפה שיש לאנושות כולה".

מה אני אגיד לכם: סכנת גיור מוחלטת.

עכשיו בטח אתם שואלים: מה אתה מתלהב? מה קרה? איזה זוג עכו"מיסטים פרגנו לך כיהודי, ואתה במקום שזה יהיה כל כך ברור לך, עוד כותב על זה?

אז רגע, קרה משהו כבר בליל שבת שעדיין לא סיפרתי לכם.

בליל שבת ישבנו כמו כולם לקראת הסעודה יחד עם 200 סועדים. לצידנו שני זוגות: אסיף וגלית, אוראל ודניאל. מכל רגע שעבר בסעודה שם, גיליתי שאני יושב לצד יהודים שמחפשים קרבה ליהדות, כאלו שאכפת להם לדעת עוד ולהכיר עוד פיסת מידע ככל שתהיה. על כל מידע הלכתי, תורני ששיתפתי, גילית את האור בעיניים, את ה"תודה" על כל משהו חדש שהם שמעו. הם רצו לדעת למה, מתי, וכמה.

אבל אז הוא קם לדבר.

לפתע, קם הרב רסקין על רגליו, והחל לדבר. ברגע הראשון, ציפיתי לשמוע כמה סיסמאות של "עם ישראל חי", עוד כמה שירים ישראלים, וזהו. אבל הרב התחיל לדבר על הניסיונות, על ההתמודדות שלו האישית והכללית כבר 26 שנים בבודפשט, ועל הכוח שהוא מקבל בכל פעם מחדש.

השיתוף שלו עם הקהל הרב שישב שם, על קושי, התמודדות, ועל המהלכים המרתקים איך להיות יותר יהודי, יותר קרוב, יותר מחובר, ולא סתם איזה 'מעטפת יהודית' בלבד, העסיקו אותי. ראיתי בעיניים של כולם את ההתרגשות מההבנה שלהם, שקושי הוא מתנה, והתמודדות היא פריחה.

איך הכל מתחבר פתאום?

מההבדל הגדול בין הזוג הדני, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, לבין הזוגות שישבנו לצידנו בסעודת השבת, הבנתי משהו. כי במבט שלי מהצד על אסיף ואוראל ונשותיהם, הבנתי את הדינמיקה העמוקה והמצמררת של העם שלנו, ותפסתי את ההבדל התהומי בין העולם שבחוץ לבין מה שקורה אצלנו בפנים.

הבנתי שהגוי ברחוב ראה בסך הכל את המעטפת החיצונית. הוא הוקסם מההליכה והלבוש החגיגי אותם הזכיר, ומההיסטוריה שיש במושג הזה 'העם הנבחר'. עבורו, היהדות הייתה כמו גלויה יפה או מיצג מוזיאוני מרשים של עם עתיק ששורד כנגד כל הסיכויים.

הוא התפעל מהמותג.

אבל שני הזוגות הנפלאים האלה, הם לא היו זקוקים למותג ביהדות, הם חיפשו את התוכן. אצלם זה לא היה נתון אסתטי ברחוב, אלא צימאון אמיתי לָאמת, לפרקטיקה של החיים, למהות. בדיוק כמו חשיפת הקושי הכנה של הרב רסקין, במשך 26 שנים. הגוי התרגש מאיך שיהודי נראה, אבל הם רצו לדעת איך יהודי חי. הם רצו לדעת מה ההלכה אומרת, איך שומרים את הרגע הזה, איך יוצקים משמעות לחיים האמיתיים.

• • •

המפגש הזה לא בא לאשר אותנו, הוא בא להזכיר לנו לא להתבלבל בין המחמאות של העולם לבין העבודה האמיתית שלנו. הוא הזכיר לי שכל אחד מאיתנו, גם ברגעים שבהם הוא מרגיש הכי שקוף או עייף, נושא בתוכו תורה, הלכה ונשמה אלוקית אדירה.

כשאנחנו מבינים שזה הערך האמיתי שלנו – ולא מה שאומרים עלינו בחוץ – יש לנו את העוצמה להתגבר על כל קושי אישי, להאיר לאחים שלנו, ולצעוד תמיד בקומה זקופה, והכי חשוב: לדעת להתמודד ולעבור את המכשולים גם כשהעולם לא מאיר פנים.