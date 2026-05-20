הכנסת העשרים וחמש הגיעה לסוף דרכה: מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזור הכנסת, שהוגשה על ידי יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת מכל סיעות הבית.

ההצעה עברה ברוב מוחץ של 110 חברי כנסת, ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תועבר כעת להמשך הדיונים בוועדת הכנסת.

"הקואליציה הזו מילאה את ימיה"

עם אישור החוק, התייחס יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ לתקופת הכהונה שהגיעה לסיומה: "הקואליציה הזו מילאה את ימיה. זו האופוזיציה היחידה שגרמה לקואליציה להגדיל את עצמה. העברנו בקדנציה הזו 9 תקציבים ו-520 חוקים".

בנוגע לסוגיה הנפיצה ביותר על שולחן הכנסת – חוק הגיוס – הבהיר כץ: "אנו מביאים חוק שבא בהידברות ועונה על הצרכים של צה"ל. אנו מביאים חוק שבאמת יגייס. צריך לשמור על ערך לימוד התורה, ולצד זאת מי שלא לומד – יתגייס. אנו נחושים להעביר את החוק כי זהו חוק גיוס טוב שיוסיף אלפי חיילים לצה"ל".

מתי נלך לקלפי?

בדברי ההסבר להצעת החוק צוין כי הבחירות לכנסת העשרים ושש יתקיימו במועד שייקבע בחוק על ידי ועדת הכנסת.

על פי הערכות פוליטיות, המועד המסתמן הוא בחודש חשוון. נתניהו מעוניין במועד זה, שכן הליך החקיקה של פיזור הכנסת צפוי להסתיים רק בשבוע הבא, וממנו יש למנות 101 ימים – מה שמרחיק את הבחירות אל תוך הסתיו.

כזכור, בתנועת ש"ס קיוו תחילה לקבוע את הבחירות לחודש אלול (ספטמבר), סמוך לימי הסליחות והרחמים, אך מבחינה טכנית ולוחות הזמנים של הליכי החקיקה, הדבר אינו מתאפשר.

כרגע מסתמן כי יום הבחירות ייקבע ל-1 באוקטובר או ל-15 בספטמבר, כאשר גורמים במערכת הפוליטית לא פוסלים דחייה נוספת של שבוע, בהתאם להתפתחויות המלחמה והמצב הביטחוני.