כיכר השבת
נָגִיל וְנָשִׂישׂ

אחיו של ראש הישיבה הנציח את אביו | מאות חגגו בהכנסת ספר התורה ל'לבב חכמה'

בהיכל ישיבת 'לבב חכמה' בעיר הקודש ירושלים חגגו השבוע את הכנסת ספר התורה שנכתב לעילוי נשמת אביו של ראש הישיבה הגאון רבי בנימין גמליאלי | צפו בתיעוד המרומם מהריקודים הסוערים ומסעודת המצווה (חרדים)

הכנסת ספר תורה לישיבת לבב חכמה (צילום: אביתר ניסן)

מתוך שמחה של תורה נחגגה השבוע מעמד מרומם של הכנסת ספר תורה אל היכל ישיבת "לבב חכמה", העומדת בראשותו של הגאון רבי בנימין גמליאלי, וזאת כהכנה לקראת חג מתן תורתנו.

המעמד החל בכתיבת האותיות האחרונות בהיכל הישיבה בהשתתפות רבני וראשי הישיבה. עם תום הכתיבה, יצאה תהלוכת המונים מפוארת ברוב פאר והדר ברחובה של עיר, כאשר מאות בני הישיבה ותושבים רבים מפזזים ומכבידים בשירה אדירה לכבודה של תורה. ספר התורה המפואר נתרם בנדבת לבם של אחי ראש הישיבה, לעילוי נשמת אביהם הדגול ר' יצחק ז"ל.

לאחר הכנסת הספר לתיבת ארון הקודש, הסבו כל הקהל לסעודת מצווה.

הכנסת ספר תורה לישיבת לבב חכמה (צילום: אביתר ניסן)
הכנסת ספר תורה • הרב בנימין גמליאלי • ישיבת לבב חכמה

