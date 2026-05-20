מתוך שמחה של תורה נחגגה השבוע מעמד מרומם של הכנסת ספר תורה אל היכל ישיבת "לבב חכמה", העומדת בראשותו של הגאון רבי בנימין גמליאלי, וזאת כהכנה לקראת חג מתן תורתנו.

המעמד החל בכתיבת האותיות האחרונות בהיכל הישיבה בהשתתפות רבני וראשי הישיבה. עם תום הכתיבה, יצאה תהלוכת המונים מפוארת ברוב פאר והדר ברחובה של עיר, כאשר מאות בני הישיבה ותושבים רבים מפזזים ומכבידים בשירה אדירה לכבודה של תורה. ספר התורה המפואר נתרם בנדבת לבם של אחי ראש הישיבה, לעילוי נשמת אביהם הדגול ר' יצחק ז"ל.

לאחר הכנסת הספר לתיבת ארון הקודש, הסבו כל הקהל לסעודת מצווה.