תוכנית האקטואליה ב'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": התוכנית ששמה הכל על השולחן חזרה לפרק סוער ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, בעיצומם של ימים דרמטיים לעולם התורה ולשלטון הימין.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים, לצד הפינות הקבועות - כותרת שבועית, אנ"ש, רץ ברשת ואיש השבוע.

והשבוע התארחו בפאנל:

הרב צוריאל קריספל - ראש עיריית אלעד לשעבר (ש"ס), שמתח ביקורת חריפה על הכישלון הפוליטי והתעקש: "בחור שלא לומד - שלא ישב על הברזלים".

יוסי ריינר - יועץ תקשורת, שהציג קו ריאלי, כינה את הוראות המשטרה "מס שפתיים" וקרא לחרדים לאמץ את הטקטיקה של מנסור עבאס.

ארי המניק - יועץ תקשורת, שניתח את "חיבוק הדוב" של נתניהו לחרדים וטען כי גוש הימין הפך לנטל עבור המגזר.

נתי רוזנגרטן - שהציג את העמדה השמרנית והבהיר: "מה שרב דוב לנדו אומר - זה מה שעושים, בלי אלטרנטיבות".

מה בתכנית?

כותרת שבועית (הנחיית המפכ"ל והעריקים) - הדיון נפתח בסערה סביב נהליו החדשים של המפכ"ל דני לוי, לפיהם כל אריק חרדי שיבוא במגע עם שוטר יוסגר מיידית למשטרה הצבאית. יוסי ריינר וארי המניק ציננו את הרוחות וכינו זאת "מס שפתיים ויצירת V משפטי", עקב המגבלה הטכנית של חצי שעת עיכוב בלבד בשטח. נתי רוזנגרטן הזהיר מפני הכתם המוסרי שהופך אלפי לומדי תורה לעבריינים.

פינת אנ"ש (החרדים מפרקים את הגוש) - דבריו הנוקבים של ח"כ יצחק פינדרוס ב'כיכר השבת' כי "גוש נתניהו זה בלי יהדות התורה", הציתו את האולפן. הרב קריספל הודה ביושר כי הימין "לא יודע למשול" והתרפק על "תור הזהב" בקואליציה עם יוסי שריד בשנות ה-90. הפרשנים הסכימו כי החיבוק של נתניהו הפך ל"חיבוק דוב" וכי הגיע הזמן לפתוח את האופציות גם מול ממשלה רחבה או השמאל.

הנייעס השבועי (גזירת הדיור בהנחה) - דרישת היועמ"שית להתנות זכאות ל"דירה בהנחה" בהצהרת מעמד צבאי עוררה תסכול רב. נתי רוזנגרטן הציע בציניות לעזוב את המרכז לפריפריה. ארי המניק מתח קו אדום בין "תעדוף לוחמים" (לגיטימי) לבין "שלילת זכויות מלומדי תורה" (פסול). הרב קריספל ניסה להרגיע: "אל תבהלו, מדד תשומות הבנייה ממילא שוחק את ההנחה".

רץ ברשת (המתקפה של פרופ' מוטי רביד) - סרטון שבו פרופסור מוטי רביד מסרב לחזור בו וטוען כי "החרדים הם פרזיטים שהורגים את העץ" עורר שאט נפש. ארי המניק האשים את רביד בכפיות טובה לאחר שהתפרנס שנים מהמגזר כמנהל 'מעייני הישועה'. הרב קריספל קישר זאת לנתק ולמגורים ב"גיטאות נפרדים", והזכיר כי רוב המשפחות החרדיות עובדות ומפרנסות.

עוד בפאנל:

מי היה איש השבוע שלהם? ארי המניק והרב צוריאל קריספל בחרו שניהם פה אחד בח"כ לשעבר משה ארבל, שהודיע על פרישה מכובדת מהחיים הפרלמנטריים וחזרה לרבנות ומתן שיעורים; יוסי ריינר הפתיע בציניות כשבחר במוסטפא ח'מינאי; ונתי רוזנגרטן בחר להחמיא למפיק התוכנית ב'כיכר השבת' שעובד ימים ולילות מאחורי הקלעים.

