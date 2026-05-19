כיכר השבת
"לומדי תורה הפכו לעבריינים"

אין מחיר למשתכן, יש מעצרים: מי אשם, נתניהו או הנציגים החרדים? | "כיפות שחורות" פותחת מבערים

סביב שולחן אחד ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל של "כיפות שחורות" לדיון נוקב וטעון במיוחד שהתלהט במהרה | הנחיית המפכ"ל להסגרת עריקים חרדים למשטרה הצבאית | ההכרזה של ח"כ פינדרוס על פירוק "גוש נתניהו" | פרופסור מוטי רביד טוען כי "החרדים הם פרזיטים שהורגים את העץ" | העזיבה המפתיעה של ארבל את ש"ס | צפו בתוכנית המלאה (כיפות שחורות)

10תגובות
מהסגרת העריקים למשטרה הצבאית ועד עזיבת משה ארבל: הפאנל הסוער שפירק לגזרים את ברית הימין.
מהסגרת העריקים למשטרה הצבאית ועד עזיבת משה ארבל: הפאנל הסוער שפירק לגזרים את ברית הימין.| צילום: צילום: כיכר השבת

תוכנית האקטואליה ב'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": התוכנית ששמה הכל על השולחן חזרה לפרק סוער ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, בעיצומם של ימים דרמטיים לעולם התורה ולשלטון הימין.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים, לצד הפינות הקבועות - כותרת שבועית, אנ"ש, רץ ברשת ואיש השבוע.

והשבוע התארחו בפאנל:

הרב צוריאל קריספל - ראש עיריית אלעד לשעבר (ש"ס), שמתח ביקורת חריפה על הכישלון הפוליטי והתעקש: "בחור שלא לומד - שלא ישב על הברזלים".

יוסי ריינר - יועץ תקשורת, שהציג קו ריאלי, כינה את הוראות המשטרה "מס שפתיים" וקרא ל לאמץ את הטקטיקה של מנסור עבאס.

ארי המניק - יועץ תקשורת, שניתח את "חיבוק הדוב" של נתניהו לחרדים וטען כי גוש הימין הפך לנטל עבור המגזר.

נתי רוזנגרטן - שהציג את העמדה השמרנית והבהיר: "מה שרב דוב לנדו אומר - זה מה שעושים, בלי אלטרנטיבות".

    מה בתכנית?

    כותרת שבועית (הנחיית המפכ"ל וה) - הדיון נפתח בסערה סביב נהליו החדשים של המפכ"ל דני לוי, לפיהם כל אריק חרדי שיבוא במגע עם שוטר יוסגר מיידית למשטרה הצבאית. יוסי ריינר וארי המניק ציננו את הרוחות וכינו זאת "מס שפתיים ויצירת V משפטי", עקב המגבלה הטכנית של חצי שעת עיכוב בלבד בשטח. נתי רוזנגרטן הזהיר מפני הכתם המוסרי שהופך אלפי לומדי תורה לעבריינים.

    פינת אנ"ש (החרדים מפרקים את הגוש) - דבריו הנוקבים של ח"כ יצחק פינדרוס ב'כיכר השבת' כי "גוש נתניהו זה בלי יהדות התורה", הציתו את האולפן. הרב קריספל הודה ביושר כי הימין "לא יודע למשול" והתרפק על "תור הזהב" בקואליציה עם יוסי שריד בשנות ה-90. הפרשנים הסכימו כי החיבוק של נתניהו הפך ל"חיבוק דוב" וכי הגיע הזמן לפתוח את האופציות גם מול ממשלה רחבה או השמאל.

    הנייעס השבועי (גזירת הדיור בהנחה) - דרישת היועמ"שית להתנות זכאות ל"דירה בהנחה" בהצהרת מעמד צבאי עוררה תסכול רב. נתי רוזנגרטן הציע בציניות לעזוב את המרכז לפריפריה. ארי המניק מתח קו אדום בין "תעדוף לוחמים" (לגיטימי) לבין "שלילת זכויות מלומדי תורה" (פסול). הרב קריספל ניסה להרגיע: "אל תבהלו, מדד תשומות הבנייה ממילא שוחק את ההנחה".

    רץ ברשת (המתקפה של פרופ' מוטי רביד) - סרטון שבו פרופסור מוטי רביד מסרב לחזור בו וטוען כי "החרדים הם פרזיטים שהורגים את העץ" עורר שאט נפש. ארי המניק האשים את רביד בכפיות טובה לאחר שהתפרנס שנים מהמגזר כמנהל 'מעייני הישועה'. הרב קריספל קישר זאת לנתק ולמגורים ב"גיטאות נפרדים", והזכיר כי רוב המשפחות החרדיות עובדות ומפרנסות.

    עוד בפאנל:

    • מי היה איש השבוע שלהם? ארי המניק והרב צוריאל קריספל בחרו שניהם פה אחד בח"כ לשעבר משה ארבל, שהודיע על פרישה מכובדת מהחיים הפרלמנטריים וחזרה לרבנות ומתן שיעורים; יוסי ריינר הפתיע בציניות כשבחר במוסטפא ח'מינאי; ונתי רוזנגרטן בחר להחמיא למפיק התוכנית ב'כיכר השבת' שעובד ימים ולילות מאחורי הקלעים.

    קרדיטים >>

    תחקיר, הפקה ותוכן: חיים אילוז, נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט

    בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז

    מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

    צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    חרדיםדגל התורהחוק הגיוסמעצר עריקצוריאל קריספלמחיר למשתכןחיים אילוזארי המניקיוסי ריינריוסי סרגובסקינריה סעדיהנתי רוזנגרטןכיפות שחורות

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (69%)

    לא (31%)

    סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
    עקבו אחרינו ב -Google News

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    8
    רק בג"ץ ביום פסילת החוק וכמו כל העותרים והיועצת שלא מוסיפים
    רון
    7
    יעקב אשר המנהיג הבא של הציבור הליטאי! הוא ולא אחר
    משה
    6
    יש מי שחושב שחברי הכנסת החרדים כולל כולם לא נכשלו כישלון מוחץ❓️❓️❓️ אם כן הסבר פרט נמק‼️ (באמת סקרן לדעת)
    יהושע
    כישלון מוחץ
    ברור
    5
    אין מחיר למשתכן, אין הנחה וכו', אבל יש את הקדוש ברוך הוא, הוא תמיד עזר לנו, והוא תמיד יעזור לנו!
    יוסי
    רק כסף מעניין אותכם, בזמן שאחים החיילים והמילואימניקים קורסים תחת נטל המלחמה
    כסף כסף כסף
    4
    נתי רוזנגרטן עם השקפה טובה ופשוטה, עוד כאלו בכיכר השבת!
    שלום
    3
    אם בסוף לא לומדים מתמטיקה ואנגלית וחצי גברים לא עובדים-מרווחים פחות, ובמדינת רווחה תלויים בכסף של אחרים. תקראו את על המיסים ועל הנפלאות לעוד פרטים
    שי
    2
    חבל שלא נותנים לאנשים לסיים את המשפט ולסגור את הנושא המדובר, הפאנליסטים נתקעים באמצע המילה כי חייב לעמוד בלו"ז התוכנית, זה מבאס כי אנחנו צופים ורוצים לשמוע עד הסוף, תאריכו קצת את הזמן של התוכנית!!!
    הערה קטנה
    1
    לגמרי איש השבוע שלי, גבר שבגברים!
    משה ארבל

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בכיפות שחורות:

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר