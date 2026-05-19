כיכר השבת
"מתבזה כקבלן קולות"

בנט במתקפה חריפה על נתניהו: "הפך ללוביסט של דרעי, קוראים לזה פרוטקשן"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במתקפה חריפה על נתניהו בעקבות הניסיון להעביר את חוק הגיוס • "מתרוצץ בין החכים, דופק על השולחן, הפך את עצמו ללוביסט של אריה דרעי על מלא" (פוליטי מדיני)

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יצא הבוקר (שלישי) במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה , בעקבות הניסיון האחרון להעביר את והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

"בימים האחרונים מתרחש בכנסת אירוע פשוט מטורף", תקף בנט "ראש ממשלת ישראל הפך את עצמו ללוביסט של על מלא. הוא מתרוצץ בין החכים, מפעיל מכבש לחצים אדיר על כל מתנדנד, דופק על השולחן שוב ושוב".

המשיך בדבריו החריפים והאשים את נתניהו בהתבזות פוליטית. "ראש ממשלת ישראל היוצא מתבזה עכשיו כאחרון קבלני הקולות כדי להעביר חוק השתמטות", טען. "למצוא דרך חוקית להעביר עוד מיליארדים למשתמטים, כדי שדרעי יהיה מרוצה. זה הכל. כסף תמורת שקט. קוראים לזה פרוטקשן".

כזכור, בימים האחרונים מנסה ראש הממשלה נתניהו להשיג רוב בכנסת להעברת חוק הגיוס, תוך שהוא מפעיל לחצים על חברי כנסת מהקואליציה. הניסיון נתקל בהתנגדות מצד חלק מחברי הקואליציה וככל הנראה החוק לא יעבור בקדנציה הנוכחית.

בנט סיכם את דבריו בהתייחסות לקדנציה הנוכחית של הממשלה. "קדנציה של הממשלה הגרועה בתולדות ישראל נפתחה בטבח הנורא בתולדות ישראל, והיא מסתיימת עכשיו בהפקרה של חיילינו הגיבורים שנלחמים כבר אלף ימים באותה מלחמה", כתב.

בנימין נתניהואריה דרעינפתלי בנטחוק הגיוסבחירות 2026

מי שמדבר!!! כאילו שכחנו מי היה הלוביסט על מלא של מנסור עבאס.
חחח, אתה מדבר, שגנב קולות והלך עם האחים המוסלמים?? איפה היית כשקיבלנו את התורה? תתבייש לך, הכל בשם השילטון?
