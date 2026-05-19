ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יצא הבוקר (שלישי) במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הניסיון האחרון להעביר את חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

"בימים האחרונים מתרחש בכנסת אירוע פשוט מטורף", תקף בנט "ראש ממשלת ישראל הפך את עצמו ללוביסט של אריה דרעי על מלא. הוא מתרוצץ בין החכים, מפעיל מכבש לחצים אדיר על כל מתנדנד, דופק על השולחן שוב ושוב".

בנט המשיך בדבריו החריפים והאשים את נתניהו בהתבזות פוליטית. "ראש ממשלת ישראל היוצא מתבזה עכשיו כאחרון קבלני הקולות כדי להעביר חוק השתמטות", טען. "למצוא דרך חוקית להעביר עוד מיליארדים למשתמטים, כדי שדרעי יהיה מרוצה. זה הכל. כסף תמורת שקט. קוראים לזה פרוטקשן".

כזכור, בימים האחרונים מנסה ראש הממשלה נתניהו להשיג רוב בכנסת להעברת חוק הגיוס, תוך שהוא מפעיל לחצים על חברי כנסת מהקואליציה. הניסיון נתקל בהתנגדות מצד חלק מחברי הקואליציה וככל הנראה החוק לא יעבור בקדנציה הנוכחית.

בנט סיכם את דבריו בהתייחסות לקדנציה הנוכחית של הממשלה. "קדנציה של הממשלה הגרועה בתולדות ישראל נפתחה בטבח הנורא בתולדות ישראל, והיא מסתיימת עכשיו בהפקרה של חיילינו הגיבורים שנלחמים כבר אלף ימים באותה מלחמה", כתב.