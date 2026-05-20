מעמד מרומם ורב משתתפים התקיים אמש (שלישי) בבנייני האומה בירושלים, כאשר אלפי תלמידי הישיבות התיכוניות החרדיות התכנסו וערכו 650 סיומי מסכתות במסגרת ארגון 'התקבצו'.

המעמד, שנערך לקראת חג השבועות - חג מתן תורה, כלל סיומים על מסכתות שנלמדו במהלך השנה ובישיבות בין הזמנים.

הסיומים הוקדשו לעילוי נשמת הרב יעקב פינטו הי"ד, בוגר ישיבת 'דרך אמונה', בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי זליג ברוורמן. את המעמד הנחה ר' ישעיהו גרינשפן, רב קהילת 'נכספה', כאשר הזמרים מוטי וייס ונפתלי קמפה סחפו את האלפים בשירי רגש והתעלות.

נשיא ארגון 'התקבצו', הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו, חיזק את הבחורים ואמר: "אתם תמשיכו למסכתות הבאות - ואנחנו נדאג להוקיר אתכם". דבריו עוררו התרגשות רבה בקרב הנוכחים, שמילאו את אולמות בנייני האומה עד אפס מקום.

עם ציצית על החולצה: החשוד ברצח בבני ברק נעצר באזור בית שמש דניאל הרץ | 19:54

יו"ר הארגון, הרב ישראל זיכרמן, נשא דברים נלהבים על המהפכה שעובר עולם הישיבות התיכוניות החרדיות ועל עתיד פעילות הארגון. הוא הדגיש את החשיבות של מתן מענה איכותי לתלמידי הישיבות התיכוניות, תוך שילוב לימוד תורה בעיון עם הכנה לעולם המעשה.