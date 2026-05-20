סיום בין הזמנים לבחורי 'התקבצו' (צילום: יוסי מור - יוסף ושרגא הולנדר)
מעמד מרומם ורב משתתפים התקיים אמש (שלישי) בבנייני האומה בירושלים, כאשר אלפי תלמידי הישיבות התיכוניות החרדיות התכנסו וערכו 650 סיומי מסכתות במסגרת ארגון '
התקבצו'.
המעמד, שנערך לקראת
חג השבועות - חג מתן תורה, כלל סיומים על מסכתות שנלמדו במהלך השנה ובישיבות בין הזמנים.
הסיומים הוקדשו לעילוי נשמת הרב יעקב פינטו הי"ד, בוגר ישיבת 'דרך אמונה', בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי זליג ברוורמן. את המעמד הנחה ר' ישעיהו גרינשפן, רב קהילת 'נכספה', כאשר הזמרים מוטי וייס ונפתלי קמפה סחפו את האלפים בשירי רגש והתעלות.
נשיא ארגון 'התקבצו', הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו, חיזק את הבחורים ואמר: "אתם תמשיכו למסכתות הבאות - ואנחנו נדאג להוקיר אתכם". דבריו עוררו התרגשות רבה בקרב הנוכחים, שמילאו את אולמות בנייני האומה עד אפס מקום.
יו"ר הארגון,
הרב ישראל זיכרמן, נשא דברים נלהבים על המהפכה שעובר עולם הישיבות התיכוניות החרדיות ועל עתיד פעילות הארגון. הוא הדגיש את החשיבות של מתן מענה איכותי לתלמידי הישיבות התיכוניות, תוך שילוב לימוד תורה בעיון עם הכנה לעולם המעשה.
תיעוד מהאירוע - צילום: מאיר זלזניק
תיעוד מהאירוע
צילום: מאיר זלזניק אישי ציבור ורבנים במעמד
בין המשתתפים במעמד נצפו השר יצחק וסרלאוף, המשנה לראש עיריית ירושלים אריה קינג והמשנה לראש עיריית בית שמש מוטי לייטנר. נוכחותם של אישי הציבור הבכירים העידה על החשיבות הרבה שמייחסים למעמד ולפעילות הארגון.
כידוע, ארגון 'התקבצו' פועל במגוון
ישיבות תיכוניות חרדיות ברחבי הארץ, ומציע לתלמידים פעילויות העשרה, חוגים ומסגרות לימוד נוספות. הארגון מקפיד על יחס אישי לכל תלמיד ועל שמירה על האווירה הישיבתית הייחודית.
בשיאו של הערב פרצו המשתתפים בריקודי שמחה סוחפים לכבודה של תורה. המעמד הסתיים בשעה מאוחרת, כאשר הבחורים יצאו מחוזקים ומלאי מרץ להמשך לימודיהם בישיבות.
יצוין כי עולם הישיבות התיכוניות החרדיות רושם בשנים האחרונות צמיחה משמעותית, עם עשרות ישיבות הפועלות ברחבי הארץ.
