לפני חג שבועות, המקוטלגים במגזר עם 'סטיגמה' יכולים לקבל חיזוק ותקווה, כפי שהוזכרו בסדרה 'זיווג עגום': שידוכי בחורים ובחורים גם בעיה רפואית או הורים גרושים, גרושים וגרושות פעם ראשונה שניה ויותר, חוזרים בתשובה, חצי – חצי בעדות וכו', ונוסיף נושרים ונושרות שעוד יחליפו כח ויעלו איבר כנשרים...

אומר בעל התניא שיש דרך ארוכה שהיא קצרה, ודרך קצרה שהיא ארוכה, הדרך הארוכה תביא פתרון אמיתי לכל מי שלא ב'נורמה' או פחות שייך ומקובל בקיצור 'מקוטלג', ואלו נשמות שהגיעו לעולם עם v.i.p בשמים.

הנשמה בחרה – מה תעבור ועם מי

לפני שנשמתך ירידה לעולם והתלבשה בגוף גשמי, היא היתה בעולם הנשמות, והרגישה שם את:

תכלית הדביקות וההתבטלות באהבה ויראה לה׳ - והתענגה בתענוג בתענוג אלוקי נפלא!

עוד טרם ירידת הנשמה, היא ידעה שכל תענוגי עולם הזה, הם כאין וכאפס – כנגד התענוג בעולם העליון.

לפני ירידתה לעולם, המלאך הממונה על הגוף (=הצלם) הוליך את הנפש באוצר הצלמים, ונתן לה לבחור 'גוף' כרצונה, כפי שמתאר המקובל רבי אברהם אזולאי בספרו 'חסד לאברהם':

"ארוך או קצר, שלם או בעל מום, חלש או גיבור, יפה או מכוער, וכיוצא בו... וכפי זה, אין שום אדם יכול להתרעם מבוראו למה חברו יפה והוא מכוער וכיוצא כי - הכל תלוי בבחירתו" (מעין ד', נהר יא').

ומוסיף רבינו בחיי:

"כל הנבראים כולם נבראו בחפצם ורצונם, והקב"ה הודיעם בראשית הבריאה כל ענייניהם כולם, וכל המקרים העתידים לבוא עליהם...".

נשמתך בחרה את כל הנתונים האירועים שיקרו עימה בעולם הזה, אם כן:

מדוע נשמתך בחרה איזה 'מום' או משהו שונה מהנורמה – עם סטיגמה?

טרם ירידת הנשמה ל'גוף' בעולם הזה, היא שקלה את כל האופציות, ו'שיקללה' את כל הנתונים, ובחרה עבור 'גופך' את ההחלטה הטובה ביותר.

נשמתך לא רצתה לרדת פעם נוספת לעולם, ולכן, היא בחרה את כל התנאים ונתונים שיעזרו לה להגיע לתיקונה ומימוש יעודה - בגלגול זה!

לאחר שהראו לה מה שקורה בעולם הזה, היא בחרה מרצונה, אף אחד לא כפה עליה.

הנשמה גם בחרה את הדמויות שתעשה איתם את תיקונה בעולם הזה.

יש סיבה לנסיבות חייך, אם יש לך 'תיק' רפואי, או נולדת להורים שהתגרשו בהמשך החיים, או אתה התגרשת, או...

שום דבר לא קרה במקרה, הכל – קרה מה' ולטובתך העליונה.

נכון, היית מעדיף תוכנית חיים כמו כולם, המתן מעט... עוד תבוא ישועתך!

אתה שייך לקבוצת נשמות גבוהות, שיש להם V.I.P בשמים, אתה בחברה טובה...

דוד המלך – נשמה קדושה מקוטלגת עוד טרם הלידה

דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות, וספר תהילים הוא סיפור חייו, וסיפור מלך המשיח יצא דווקא מזרעו של אדם:

שכל חייו היה רדוף ומבוזה - מבית ומחוץ!

כל חייו היו אתגרים וניסיונות, והוא מלמד לדורות:

"הרב כבסני מעווני ומשלג אלבין" - היסורין מזככים ומכפרים עוונות, ואז – הישועות זורמות.

דוד המלך זכה למלוכה בזכות שקיבל את ייסוריו בשמחה:

אם תסכים להתבטל ולהיכנע לתוכנית האלוקית של חייך, ולהודות – תראה ניסים ונפלאות.

נשמה גבוה? קבלי ביזיונות וניסיונות

דוד המלך היה מניצוץ אדם הראשון, ונשמתו היתה נשמה קדושה ש'נפלה' למעמקי הקליפות, כפי שרומז על עצמו: "טבעתי ביון מצולה" (תהילים ס"ט, ג').

אפילו הקליפות התנגדו שנשמתו של דוד המלך תצא לאוויר העולם...

דוד המלך היה 'אלוף' העולם – בקבלת ביזיונות... הוא:

חי על בסיס קבוע של הכפשות ב'מדיה' וב'תקשורת' של אז...

והשמועות עליו... מי בכלל מדבר על שידוך מכובד...

מה שגרם לו להתמודדות קבועה וחלישות הדעת, ניתן לתמצת את חייו: בדידות, דחיה וביזיונות.

דוד המלך – דינו נגזר עוד בבטן אימו

עוד בהיותו בבטן אימו, אחיו רצו להרוג אותו ואת אימו, ואף כשישב על כיסא מלכותו עבר 'מסע' ביזיונות, והיה משיח ליבו בספר התהילים ומתאר מה שעובר עליו:

"מוזר הייתי לאחיי, ונכרי - לבני אמי" (ס"ט, ט').

בבית הוריי הייתי מוזר... שפל ובזוי, משוקץ ומתועב...

והנידוי עבר גם לבתי השכנים, שאמרו:

'בושתו של דוד, כבודו של - בן ישי הוא' – אף אחד לא פחד לפגוע בכבודו...

וכשגדל, אביו ביקש ממנו שילך למדבר יהודה לרעות את הצאן, בתקווה שאיזה חיה רעה בדרך... כבר תגמור את העבודה...

אך, גם על החיות רעות גבר דוד המלך, כפי שכתוב:

"גם את הארי גם את הדוב הכה עבדיך" (שמואל א' י"ז, לו').

ושנמשח למלך גורלו לא השתנה:

"רבו משערות ראשי, שנאי חינם עצמו! מצמיתי אויבי שקר! אשר לא גזלתי - אז אשיב" (תהילים ס"ט, ה).

השמח בחלקו – הכל לטובתי ולמטרת שליחותי

ודווקא דוד המלך המיוסר כתב את ספר התהילים, ואמר:

"עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה" (תהילים ב', יא').

איך יתכן שמי שכל חייו סופג ביזיונות והשפלות:

מלא כולו שמחה, שירות ותשבחות - למלך העולם?

דוד המלך מלמד לדורות: מי שרועד ושמח יחד – מתכפרים עוונותיו.

דוד המלך לא התלונן, ואף אמר: "הנחו לו ויקלל, כי אמר לו השם".

אני – נשמה גבוה שירדה בשליחות המלך

הכאב הכי גדול של דוד המלך:

הביא לו את המתנה טובה ונפלאה - קרבת אלוקים.

והוא מעביר לכולנו מסר לדורות:

נשמתך ירדה לעולם – בשליחות של המלך, חייך הם - בשליחות המלך!

אתה - לא אדם פרטי, אתה רק - עבד של המלך!

הוא הבין וידע שכל מה שקורה בחוץ לא משפיע עליו, כי הוא:

נשמה אלוקית - ניצוץ אלוקי 'חלק' אלוק ממעל ממש!

ערכו העצמי – לא היה ניתן לערעור, כי ערכו היה - שווה ויציב לעולם!

אף שביזו ורמסו את כבודו בכל מיני טענות ומענות, ועפ"י:

שלא ענה לקריטריונים ולנורמות של החברה, וה'סטיגמה' - לא עזבה אותו כל חייו, ערכו לא התערער, והזה – לא הוזיז לו מאומה!

הוא ידע שיש לו נשמה גבוה שצריכה להתפתח ולצמוח, להתחזק ולהתחשל דווקא מתוך הקשיים, כי קיבלה שליחות מיוחדת שלא יכל לבצע, אם היה כמו כולם:

מקובל וסטנדרטי - כחלק מהציבור, חלק - מה'נורמה' ובלי 'סטיגמה'...

מה שקורה בעולם הזה, לא קורה או מושפע רק מהרובד הגשמי:

נשמות גבוהות בחרו ניסיונות שונים מהמקובל!

הכל נחתם עם הנשמה טרם ירידתה לעולם.

הנשמה בחרה לחיות בעולם הזה עם יסורין, אך:

מתוך שמחה ותענוג אמיתי של קרבת אלוקים, ובחיזוק תמידי של האמונה והתקווה!

הוא ידע שהקב"ה תמיד עימו, ובאותה נשימה שהיה מונה את צרתו, גם הילל והודה להשם יתברך על ישועתו, והתוצאה:

דוד המלך הצליח וניצח את כל המכשולים, וזכה - לניסים וישועות מעל הטבע!

נשמה עם 'תיק' ושליחות עם מסירות נפש

כל חייו, דוד המלך ביקש את כבוד השם, והקב"ה - ביקש את כבודו!

וזכה שמלכותו - תיכון לנצח, ומלך המשיח יהיה מזרעו, זה סוף הסיפור... אבל:

אל תקראו את הסיפור מהסוף, תקראו אותו מהתחלה...

אתה לא ב'נורמה' – חטוף ביזיונות והשפלות, ודרך מובטחת למימוש יעודך וישועתך!

לבקש - בזכות נצבת בת עדאל

אני פונה לאימהות הילדים הלא הכי סטנדרטים...

אימו של דוד המלך ראתה את מסלול חייו השונה... ותמכה בו בדרכה שלה, בדרך שאימהות יודעות לתמוך לעודד ולהזרים חיים לבניהם...

אומר ה'פחד יצחק' (ד', פ"ז) אפשר לבקש ישועה בזכות אימו של דוד המלך:

לומר 17 פעם 'נצבת בת עדאל' - שם אימו של דוד המלך, ואח"כ לומר:

"בזכות נצבת בת עדאל, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען מקדשך, עשה למען משיח צדקך, עשה למענך – לא למעננו"! ותראה ישועות.

איך תזכה לשידוך או כל ישועה שתבקש? יקראני - ואענהו

ספר התהילים של דוד המלך מלווה אותנו כל השנה, ובפרט בחג שבועות יום לידתו ופטירתו, ופועל ישועות, והוא:

מחזק ונותן תקווה ועידוד להתמודד עם ניסיון החיים, עד - ביאת המשיח!

אומר הזוהר הקדוש (וישלח, קע"ח, ע"ב):

מי שמשבח את הקב"ה כראוי, הקב"ה - מקבל תפילתו ומצילו!

"יקראני – ואענהו..." אתה קורא לי? אני עונה לך!

"עימו אנוכי בצרה" בכל צערך, גם לי צר מצרתך, ואני – אושיעך!

וזה: "אחלצהו – ואכבדהו! אורך ימים – אשביעהו, ואראהו – בישועתי"

לכל בעלי נשמות v.i.p שלא ב'נורמה' ועם 'סטיגמות' – אתם בחברה טובה! התעודדו,

ענווים, הגיע זמן גאולתם...

בחג שבועות דוד המלך יעמוד לפני כיסא הכבוד ויבקש רחמים על כלל ישראל, לגאולת הפרט והכלל ברחמים, אמן!