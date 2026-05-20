תהיה מלחמה? איך מקבלים את התורה ועוגת הגבינה המושלמת

יום רביעי בשבוע, אנחנו בהכנות האחרונות לחג השבועות, והיום בתוכנית "דבר ראשון" ניגע בהכנות לגוף ולנממה. מהמסלולים המרתקים בין סמטאות ירושלים בליל החג, דרך סודות האפייה של עוגת הגבינה המושלמת, ועד לשיחה מטלטלת על הכאב השקוף של הרווקים המבוגרים בעולם הישיבות.

כותרות הבוקר

נפילתו של גיבור: הבוקר הותר לפרסום דבר נפילתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר הי"ד, בקרב בדרום לבנון. איתמר הותיר אחריו אישה ותינוק שזכה להיקרא על שמו של חברו הטוב, יפתח יעבץ הי"ד, שנפל בשבעה באוקטובר.

סערת העריקים במשטרה: הנחיה חדשה של המפכ"ל קובעת כי שוטרים יסגירו עריקים למשטרה הצבאית באופן מיידי. בעולם התורה עולה החשש: האם המדיניות הזו תרתיע בחורי ישיבה מלפנות למשטרה במקרי פשיעה ואלימות?

מחדל התברואה בצה"ל: תיעודים קשים מבסיס חיל הים בחיפה חושפים חולדות המסתובבות חופשי בתוך סירי המרק ומגשי האוכל. חיילים מתארים מציאות בלתי נתפסת במטבח הצבאי.

האסטרטגיה של טראמפ: שגעון או תורת המשחקים?

רבים שואלים את עצמם האם הציוצים והאיומים של דונלד טראמפ הם התפרצות של "קוקוריקו" או מהלך מחושב. ד"ר כפיר תשובה, מומחה לתורת המשחקים באקדמית רמת גן מסביר באולפן שהכל אינטרסים קרים.

לפי ד"ר תשובה, המלחמה האמיתית של טראמפ היא בכלל מול סין. איראן וונצואלה הן רק כלים במשחק:

חניקת הנפט: סין תלויה ב-40% מהנפט שלה מהמפרץ הפרסי. חסימת מצרי הורמוז מעלה את מחירי הנפט – מה שפוגע בסין אך משרת את ארצות הברית, שהפכה ליצואנית נפט וגז.

המסחר הימי: מחירי השילוח זינקו ב-60% בגלל המתיחות. סין, שהיא "המפעל של העולם", נפגעת אנושות מההתייקרות הזו.

ישראל כשחקן משנה: ד"ר תשובה מבהיר שבעוד האינטרס של טראמפ וישראל בנושא הגרעין משותף, עבור טראמפ ישראל היא כלי בתוך ראייה רחבה של מעצמת-על.

התחזית: טראמפ לא ימהר לתקוף צבאית, אלא אם יזהה הזדמנות להחלפת שלטון מלאה או איום גרעיני מיידי. בינתיים, ה"מצור" הכלכלי משרת את האינטרסים שלו מצוין.

תיקון ליל שבועות: המקור והמנהג

לפני שנצלול לסיורים בשטח, חשוב להבין למה אנחנו נשארים ערים. המקור נמצא במדרש שיר השירים, המספר שבני ישראל ישנו בלילה שלפני מתן תורה ומשה היה צריך לעוררם. התיקון נועד לכפר על אותה שינה. בעוד שהארי הקדוש והזוהר מדגישים את החשיבות וההבטחה לשמירה למי שעוסק בתורה כל הלילה, הגאון מוילנא נהג לישון מעט כדי להגיע לתפילת שחרית וללימוד היום כשהוא רענן ומרוכז.

הצעקה של יוסי לרר: "אתה לא בחור ישיבה, אתה בן 30"

בשיחה חשופה וכואבת, יוסי לרר מדבר על התופעה של הרווקים המבוגרים בלב שכונת בית ישראל. הוא מתאר מציאות של חידלון, שבה בחורים בני 30 ומעלה מוצאים את עצמם תקועים בתוך מסגרת שאינה מתאימה להם עוד, כשהם חווים דיכאון וחוסר תוחלת.

"בחור ישיבה הוא בן 19 או 20 עם תשוקה בעיניים. בגיל 30, כשהוא לומד את אותה מסכת בפעם העשירית בלי אנרגיות, הוא כבר לא בחור ישיבה – הוא אדם אבוד שצריך קריאת השכמה."

לרר מבקר את התגובה האוטומטית של "תתחזק במוסר" וקורא להכיר בכך שהשימור החברתי הזה גובה מחיר נפשי כבד מאותם בחורים שמרגישים שאין להם אפיק ליציאה או מימוש עצמי.

המטבח בשבועות: פיצות, מלח ועוגה באסקית

ישראל מאיר כבר חולם על האוכל של אחיותיו, אבל הקונדיטור דור פלג מזכיר לנו שאפייה היא מקום של ביטוי עצמי וצמיחה גם עבור גברים.

טיפים מובילים לאירוח החג:

לא רק בצק: פיצה איכותית יכולה להיות מאכל בריא ומתוחכם עם טכניקות מגוונות מכל העולם.

העוגה הבאסקית: הפתרון האידיאלי למי שחושש מאפייה. עוגה "שנוגדת את החוקים" – אופים בחום גבוה עד שהיא כמעט נשרפת מלמעלה, היא צונחת במרכז ומתקבלת במרקם קרמי מושלם.

הסוד הוא במלח: קורט מלח בתוך עוגת הגבינה לא יהפוך אותה למלוחה, אלא פשוט יחדד את המתיקות והטעמים של הגבינה והלימון.

סיור לילי בירושלים עם אריאל שרפר

אריאל שרפר לוקח אותנו למסע חושי ברחובות ירושלים בלילה הגדול של השנה. מהסעודות המוקדמות בישיבות ועד למחזה המרהיב של הנץ בכותל.

נקודות ציון: בית כנסת "החורבה" המלא בשעה 4 לפנות בוקר, המעברים הסודיים של "זהורי חמה", והמרפסות הצופות אל הרחבה המלאה במתפללים.

המלצה להורים: שרפר ומנס מסכימים כי אין עניין להשאיר ילדים ערים "בכוח" כדי שיסתובבו ברחובות. עדיף ללמוד איתם מדרשים וסיפורי חסידים בשעות הערב, ולשלוח אותם לישון כדי שיגיעו לתפילה בכוחות מחודשים. הגישה היא: "דרך ארץ ולא עם הארץ".