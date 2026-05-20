"שבועות קאסט" עם הרה"ג רבי אברהם יצחק גרינבוים והרב נתי רוזנגרטן
הרה"ג רבי אברהם יצחק גרינבוים, ראש ישיבת 'נהורא', והרב נתי רוזנגרטן, התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"שבועות קאסט" - הפודקאסט שיכין אתכם לחג השבועות ולקבלת התורה.
בין הנושאים שעלו לדיון בפודקאסט המרתק:
- למה עם ישראל נרדמו דווקא לפני מתן תורה?
- מהי ההכנה האמיתית לקבלת התורה?
- איך אדם שחי בתוך עולם המעשה יכול להתחבר לשבועות?
- מה מיוחד בעשרת הדיברות?
- למה קוראים לזה "חג השבועות" ולא "חג מתן תורה"?
- מה באמת קרה במעמד הר סיני?
- האם יש מצווה לזכור את מעמד הר סיני?
- איך מתן תורה ממשיך להשפיע עלינו גם היום?
