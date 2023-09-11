הרב אוריה שטיין זצ"ל, שנפטר לפני כעשר שנים, זכור לציבור בשל האמונה החזקה והמופלאה שהייתה לו בעת שהמחלה הארורה קיננה בגופו | במהלך מחלתו, מרדכי בן דוד הלחין שיר עבורו יחד עם יוסי גרין, וביום חמישי האחרון, נעשתה סגירת מעגל עם בניו של הרב אוריה ז"ל הבלתי נשכח | 'כיכר השבת' עם הסיפור המלא (חדשות חרדים)
במקביל לתפילות להחלמת ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי, השנה נערך מחנה בני תורה לראשונה בלי דמותו הייחודית של ראש הישיבה | מי מילא את מקומו ומי היורש? | וגם: לגמר החידון ההלכתי, עלו 16 בחורים, כאשר שמונה מתוכם מאותה הישיבה. הזוכים בכתר החתן והסגן - גם היו מאותה ישיבה | תיעוד (חרדים)