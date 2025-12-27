בישיבה הוותיקה 'נהורא' - ביישוב מבוא חורון, חגגו ביום חמישי האחרון הנחת אבן הפינה, למבנים שייבנו בתוך קמפוס הישיבה המרווח. במסגרת הרחבת הקמפוס, צפויים להיבנות מבנה חדש מרווח ומפואר לבית המדרש וכן חדר אוכל חדש, שישמש את בני התורה בכבוד הראוי.

באירוע השתתפו הורי התלמידים הנרגשים - בהווה ובעבר, ידידים רבים של הישיבה וכמובן התלמידים - בחורי הישיבה.

לאחר דברים נרגשים שנשא ראש מוסדות נהורא הרה"ג רבי אברהם יצחק גרינבוים באתר הבנייה, התיישבו התלמידים לזיץ מוסיקלי מרומם כפי שנערך בישיבה מידי יום חמישי.

לרגל הנחת אבן הפינה התארח בזיץ אמן הרגש איתן כ"ץ, שיחד עם צוות הישיבה סחף את התלמידים לשירי כיסופים.

בשיאו של הערב, כנהוג דרך קבע ב"ליל שישי" בישיבה, עלו לבמה תלמידי הישיבה שסיימו מסכת בשבוע זה - במסגרת לימוד בשעות הפנאי.

"אנו תקווה ותפילה, שהבית מדרש החדש יארח עוד אלפי סיומי מסכתות לאורך ימים ושנים ושנזכה להגדיל תורה ולהאדירה בצורה הטובה ביותר", אמר ראש הישיבה הרב אברהם גרינבוים בסיום המעמד.