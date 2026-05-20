כיכר השבת
דמעות של התרגשות

"אתם צריכים לברך אותנו": הבקשה החריגה של גדולי הרבנים מילדי שובו

מעמד מרגש בבני ברק: 120 ילדים מצטיינים מרשת הקירוב 'שובו' מנוף הגליל ועד באר שבע, הוכתרו כ"חתני משנה" לאחר שהפגינו שליטה מופלאה במסכתות שלמות בעל פה | הגר"י סילמן והגר"ש גלאי שהשתתפו באירוע נדהמו מהידיעות, וכשהילדים ביקשו את ברכתם – הרבנים הפתיעו והתעקשו לקבל ברכה דווקא מהם | צפו בתיעוד (חרדים)

הגר"ש גלאי נואם לפני ילדי שובו| צילום: צילום: יהודה גרנובסקי

התרגשות גדולה נרשמה השבוע בבני ברק כאשר לא פחות מ-120 ילדים מצטיינים מרשת החינוך 'שובו' הפועלת במגזר הכללי, הפגינו בפני גדולי ישראל ידיעות מופלאות במשניות רבות בעל פה במסגרת תוכנית 'ושננתם' הפועלת במוסדות החינוך של הרשת ברחבי הארץ.

התלמידים המצטיינים שהוכתרו כ"חתני המשנה" יצגו את כלל מוסדות החינוך של מעצמת הקירוב 'שובו' מנוף הגליל בצפון ועד באר שבע בדרום, והדהימו את הקהל כאשר אמרו משנה אחר משנה ברצף מופלא, חלקם אף שלטו במסכתות שלמות בעל פה.

גדולי ישראל הגר"י סילמן והגר"ש גלאי שנכחו במעמד הביעו התפעלות עצומה נוכח הידיעה הברורה שהפגינו מצטייני התכנית, הילדים עטו על הרבנים וביקשו את ברכתם אך גדולי ישראל התעקשו שמי שצריך לברכם הם דווקא הילדים שעשו שינוי חיובי כל כך בחייהם האישיים.

"אין לי מלים לתאר את התרגשותי", אמר הגר"י סילמן כשהתבקש לשאת דברי ברכה לילדים. "אשריכם שאתם זוכים להיות ממשיכי מסורת התורה", אמר הגר"ש גלאי ברגש רב כשהוא מפליא את עוצמת ההקרבה לצד עריבות התורה המלווה כל ילד בדרכו לידיעת התורה, "אני מברך אתכם שתזכו לגדול מורי הוראה בישראל", פסק בלהט.

הרה"ג אילן גוזל, מגדולי מזכי הרבים בדורנו, הפליא במשא מרגש ומלהיב על הזכויות האדירות שיש בלימוד התורה בימים אלה כשעולם התורה מושפל ולומדי התורה נרדפים, "אתם ילדים חביבים מכריזים כאן כי אתם לא רוצים לצער את אבא שבשמים, אתם שולחים מכאן כאלו מתנות יפות לריבונו של עולם והוא בוודאי ישלם לכם בכפל כפליים". את דבריו חתם בשירה אדירה כשכל הילדים מצטרפים לריקודים סוחפים עם מחנכיהם.

בסיום האירוע קיבלו התלמידים פרסים מרשימים ותעודות הצטיינות כהוקרה על הישגיהם המיוחדים ויצאו מהמעמד בתחושת התרוממות רוח אמיתית ובהכנה נפלאה לקבלת התורה.

ילדי שובו בבחינה אצל רבני בני ברק (צילום: יהודה גרנובסקי)
הרב יהודה סילמןהרב שמעון גלאיכיכר בשיתוף שובו

