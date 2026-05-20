איך מבטיחים שההייטק יחטוף דווקא אתכם בעידן ה-AI?

כולם מדברים היום על כך שבינה מלאכותית משנה את עולם התכנות. קלוד וצ'אט GPT כותבים שורות קוד בשניות, ושוק ה"ג'וניורים" (עובדים מתחילים) בהייטק נראה מאתגר מתמיד. המציאות הזו גורמת לרבים לשאול: האם עדיין שווה ללמוד הנדסת תוכנה? התשובה המקצועית היא חד-משמעית כן, ואפילו יותר מתמיד - אבל רק אם לומדים להנדס, ולא רק לתכנת.

מה ההבדל בין מתכנת לבין מהנדס?

הבינה המלאכותית אולי יודעת לכתוב קוד, אבל היא לא יודעת להנדס ולתכלל פתרון טכנולוגי מהפכני כמו "כיפת ברזל" או לראות את התמונה המערכתית הכוללת. קלוד יכתוב את הקוד, אבל רק מהנדס תוכנה יידע להבין, לבקר ולתרגם אותו למערכת שעובדת, ליצור פתרונות צבאיים טכנולוגיים מהשורה הראשונה בעולם. כאן בדיוק עובר הגבול הקריטי שבין מתכנת שהוא רק "משתמש בקוד" לבין איש מקצוע שמבין קוד לעומק. במציאות החדשה הזו, הביקוש למהנדסים אמיתיים רק הולך וגובר.

בניגוד למסלולי הכשרה אחרים הנפוצים במגזר החרדי, תוכנית "פעמי עתידים" של מנהלת עתידים - היוקרתית ביותר בצה"ל להכשרת מהנדסים, בשיתוף משרד הביטחון ומוסדות אקדמיים מובילים, מציעה מודל אקדמי שובר שוויון שמבטיח יציבות וביטחון תעסוקתי, במיוחד עבור צעירים חרדים בגילאי 17-31.

הייחודיות המרכזית היא המסלול הדו-שלבי שמנטרל את הסיכון האקדמי. במקום להמר על תואר של ארבע שנים בשוק תחרותי, הסטודנטים בתוכנית מסיימים תחילה לימודי הנדסאי, שמקנים להם מקצוע ביד ו"חצי תואר מהנדס". והפעימה השנייה מאפשרת להם להשלים את התואר המלא למהנדס (תוכנה או מכטרוניקה) תוך כדי השירות עצמו.

וואלה, יצאת סניור!

אך מה שהופך את בוגרי "פעמי עתידים" לסחורה החמה ביותר בשוק העבודה, הוא הניסיון המעשי. צה"ל הוא כיום גוף ההייטק המעודכן, הגדול והרלוונטי ביותר. מסיימי התוכנית לא נפלטים לשוק כג'וניורים חסרי ניסיון שנאבקים על משרות התחלתיות מול בינה מלאכותית, אלא מתגייסים ישירות לעשייה טכנולוגית משמעותית ביחידות העילית (דוגמת 8200, 9900 ומקבילותיהן). המשמעות מהפכנית: הבוגר מסיים את שירותו ויוצא לאזרחות על תקן סניור (Senior) עם ניסיון פרקטי מוכח בחזית הטכנולוגיה, מה שמבטיח חטיפה מיידית בשוק ההייטק האזרחי.

התוכנית מעניקה מימון מלא של הלימודים, מלגות קיום וליווי מקצועי, בתוך מסגרת שמבינה ומכבדת את אורח החיים החרדי. זהו כרטיס הכניסה הבטוח והיוקרתי ביותר לעולם ההייטק והתעשייה הביטחונית.

בימים אלו נפתחת ההרשמה ליום החשיפה הבלעדי של התוכנית. מדובר באירוע סגור ואקסקלוסיבי, שפרטי המועד והמיקום שלו יימסרו אישית למשאירי הפרטים בלבד.

