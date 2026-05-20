הגאון רבי חיים ברמן ה'מתמיד' של הישיבה ( צילום: שוקי לרר )

דאגה עמוקה בעולם התורה ובהיכל ישיבת פוניבז' המעטירה: תפילות רבות נערכות בימים אלו לרפואתו השלמה של "המתמיד הגדול בעולם", הגאון רבי חיים ברמן, אשר שרוי בחולשה גדולה בתקופה האחרונה.

לפני שבועות אחדים אף אושפז הגר"ח ברמן למשך מספר ימים בבית החולים בעקבות התדרדרות במצבו הרפואי. מאז שוחרר לביתו, טרם שב אל כוחותיו, ודמותו המרוממת והאגדית חסרה באופן ניכר בהיכל הגדול של הישיבה בבני ברק. עבור בחורי ישיבת פוניבז' מדובר במחזה מטלטל, שכן הגר"ח ברמן ידוע כאדם שלא החסיר ולו יום אחד של לימוד בהיכל, מעולם לא עזב את כותלי בית המדרש, ונחשב למתמיד הגדול ביותר בדורנו, אשר למרות גדלותו העצומה, מקפיד דרך קבע להיכנס לשיעורים הכלליים וליושבי בית המדרש כאחד הבחורים הצעירים. ראש הישיבה יצא מגדרו: "כולנו מחויבים לשאת עמו בסבלו" צפו; ראש הישיבה והרבי מסקולען פצחו במחול נלהב בהכנסת ספר התורה בבני ברק חיים רוזנבוים | 18:16 לאור מצבו הרפואי הקשה ואי נוכחותו הממושכת בישיבה, יצא ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי, מגדרו ושיגר מכתב קודש היסטורי ומטלטל לכלל בחורי ובוגרי הישיבה, שבו הוא מרעיף עליו תארים נשגבים ויוצאי דופן. במכתבו, מגדיר ראש הישיבה את הגר"ח ברמן בתואר הנדיר "המאור הגדול" וקובע כי "כולנו מחויבים לשאת עמו בסבלו".

מכתבו של הגרב"ד פוברסקי

להלן הנוסח המלא של מכתב הקודש:

"לבני ישיבתינו הק', לדורותיהם, באתי בזה בבקשה להרבות בתפלה ותחנונים לרפואתו השלימה של המאור הגדול הגאון רבי חיים בן רעשא ריזל ברמן שליט"א, אשר דמותו היא למופת לבני הישיבה כבר במשך כמה דורות כיהושע נער אשר לא ימיש מתוך האהל והשפעתו בתורתו ויראתו ותפלותיו על הישיבה הק' ניכרת.

וכעת לדאבון לב ויפקד מקומו כאשר מחמת יסוריו וחולשתו נבצר ממנו לבוא להיכל ה' כפי שהי' במשך כל השנים עד הזמן האחרון ממש. כולנו מחוייבים לשאת עמו בסבלו ולהרבות בתורה ומעשים טובים ותחנונים לרפואתו השלימה, והשי"ת ישמע שועתינו ויזכו בני הישיבה ליהנות לאורו עוד שנים רבות מתוך בריאות ושלוה".

ציבור בני התורה בכל אתר ואתר נקראים לקרוע שערי שמיים יחד עם כל בית ישראל, לרפואתו השלימה של הגאון המופלא: רבי חיים בן רעשא ריזל (ברמן) בתוך שאר חולי ישראל, וישוב במהרה לאורו של היכל התורה.