כיכר השבת
כֻלָם בִּבְרִית יַחַד

הגרמ"ה הירש בהיכל הישיבה; "לדרך השם יש ניסיונות גדולים יותר מפוניבז' וסלבודקה"

לקראת חג השבועות: ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש מסר אמש שיחות חיזוק בהיכלי הישיבות 'חברון' המעטירה, ו'דרך השם' שם התייחס לאירועי השעה הבוערים סביב חוק הגיוס והתוכניות המיועדות לבחורי הישיבות • בהמשך הגיע לביקור במעונו של האדמו"ר מבעלזא, שם דנו יחדיו על חובת השעה של כלל ישראל לעמוד כאיש אחד מול הגזירות המאיימות על עולם התורה (עולם הישיבות)

הגרמ"ה הירש בישיבת חברון (צילום: באדיבות המצלם)

לקראת חג השבועות מסר אמש ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שיחות הכנה בהיכל ישיבת חברון המעטירה בגבעת מרדכי, וכן בישיבת 'דרך השם'.

במהלך דבריו בישיבת דרך השם, אשר עוררו הדים רבים, התייחס ראש הישיבה באופן ישיר וישיר לאירועי השעה הבוערים ולגזירת הגיוס המרחפת מעל עולם התורה.

הגרמ"ה הירש הפתיע את הבחורים כשהשווה בין ישיבות הדגל הליטאיות והתבטא בצורה חסרת תקדים: "לישיבת דרך השם יש ניסיונות יותר גדולים מישיבות פוניבז' וסלבודקה בעניין התוכניות הצבאיות", כשהוא מתכוון למאמצי הגיוס והפיתויים המופנים כלפי בחורי הישיבות.

בסיום סבב השיחות, הגיע ראש הישיבה לביקור במעונו של האדמו"ר מבעלזא בירושלים, האדמו"ר קידמו ברוב כבוד והרחיבו בנועם שיח שעה ארוכה בענייני השעה העומדים על הפרק, כאשר האדמו"ר מבעלזא מעלה זיכרונות הוד מפרקי היסטוריה משנות קדם.

במהלך המפגש התייחסו גדולי הדור במצב הכללי של היהדות החרדית בארץ הקודש, והדגישו בשיחתם כי לעת הזו צריכים כל כלל ישראל לעמוד חזקים ומלוכדים יחד, כאיש אחד בלב אחד, כדי לעמוד איתן מול הגזירות השונות המאיימות על עולם התורה והיהדות הנאמנה.

בסיום הביקור נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב.

יש מלך בישראל. ענק בתורה. במידות ודרך ארץ. מתון שקול אך חד וברור.
ירושלמי

