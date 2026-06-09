"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרת היום • צפו
חברי הכנסת של ש"ס צרחו, היועמ"שית ברחה | תיעוד מפחיד: הילד ניצל בנס • צפו
חוק המעונות אושר בוועדה ויעלה למליאה | עימות סוער: חברי ש"ס נגד היועמ"שית | ינון אזולאי תקף בחריפות את המשנה ליועמ"שית | מחבל חוסל לאחר שחצה את גבול לבנון | צה"ל מרחיב את התקיפות באזור צור | דוח המבקר חושף מחדלים בטיפול במחבלים | וכמו תמיד אחרי התחזית - התיעוד הקיצוני היומי | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (100%)
לא (0%)
0 תגובות