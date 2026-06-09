כותרת היום • צפו חברי הכנסת של ש"ס צרחו, היועמ"שית ברחה | תיעוד מפחיד: הילד ניצל בנס • צפו חוק המעונות אושר בוועדה ויעלה למליאה | עימות סוער: חברי ש"ס נגד היועמ"שית | ינון אזולאי תקף בחריפות את המשנה ליועמ"שית | מחבל חוסל לאחר שחצה את גבול לבנון | צה"ל מרחיב את התקיפות באזור צור | דוח המבקר חושף מחדלים בטיפול במחבלים | וכמו תמיד אחרי התחזית - התיעוד הקיצוני היומי | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:00