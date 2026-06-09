כיכר השבת
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חברי הכנסת של ש"ס צרחו, היועמ"שית ברחה | תיעוד מפחיד: הילד ניצל בנס • צפו

חוק המעונות אושר בוועדה ויעלה למליאה | עימות סוער: חברי ש"ס נגד היועמ"שית | ינון אזולאי תקף בחריפות את המשנה ליועמ"שית | מחבל חוסל לאחר שחצה את גבול לבנון | צה"ל מרחיב את התקיפות באזור צור | דוח המבקר חושף מחדלים בטיפול במחבלים | וכמו תמיד אחרי התחזית - התיעוד הקיצוני היומי | (צפו היום בכיכר)

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

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