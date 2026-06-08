אחת ההפתעות הגדולות בעולם הישיבות החסידיות הוא ללא ספק, הישיבה הגדולה של מכנובקא בעלזא בירושלים, שמסיימת עתה את שנתה השנייה, ובזמן קצר זה יצא שמה כאחת הישיבות החסידיות הלמדניות.

בהוראתו של האדמו”ר ממכבנוקא בעלזא, הושם עיקר הדגש על בחירת צוות הרמי”ם תלמידי ישיבת בריסק, ועל דרך הלימוד הבריסקאית הכובשת. ואכן, כבר בשנתה השנייה מונה הישיבה קרוב למאה וחמישים בחורים מצויינים, מקהילת מכנובקא ומשאר קהילות הקודש. הורי התלמידים התכנסו לכנס חיזוק מיוחד בראשות הצוות הנכבד, עם יסוד הועד לישיבה הגדולה, שליחי האדמו”ר להעמדת וביסוס הישיבה. את ההתכנסות ניהל ביד רמה ראש הישיבות של מכנובקא, הרה"ג ר' יעקב יהושע ענגלנדר, בנו של פטרון המוסדות רבות בשנים, הנגיד הרב אליש ענגלנדר מאנגליה. בדבריו שיבח ראש הישיבות את מקים וראש הישיבה הגדולה, הגר”י ליברמן, שבעצה אחת מרימים את קרן התורה בעולם הישיבות החסידי. את ברכת האדמו”ר הביאו חתנו הגדול רב הקהילה, הגרי”מ מושקוביץ, ובנו הרה”צ רבי שלום רוקח, רב הקהילה בביתר. את משא החינוך נשא המשפיע הותיק הגה”ח רבי מרדכי אריה פרידמן, והמג”ש הגר”מ סגל