בבית המדרש נדבורנה חיפה נערכה ברית המילה לנין האדמו"ר, הרך הנולד נכד לחתנו, הרב צבי הירש הורונצ'יק, ונכד להרה"ג ר' יעקב יהושע אנגלנדר, ראש ישיבות מכנובקא בעלזא וחתן הרה"ג ר' משה שטרן מסטריקוב | במעמד הברית כובד האדמו"ר מנדבורנה חיפה לשמש כסנדק, ולאחר מכן הסב לסעודת מצווה יחד עם כל הקהל (חסידים)
גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, נטלו חלק בשמחת השבע ברכות שערך הנגיד הרבני אליהו ענגלענדער מלונדון, לרגל נישואי נכדתו, הכלה בת בנו הרה"ג רבי יעקב יהושע ענגלענדער ראש ישיבות מחנובקא בעלזא | בשיאה של השמחה, הופיע ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שיצא במחול מיוחד עם הנגיד | צפו בתיעוד (חסידים)
בעריכת שולחנו של האדמו"ר ממכבנוקא בעלזא שולבה גם שמחת השבע ברכות לרגל נישואי נכדתו של נגיד החסידות, הרבני הנגיד אליש אנגלנדר מלונדון, בת לבנו הרה"ג ר' יעקב יהושע אנגלנדר, ראש ישיבת מכנובקא בעלזא | את הטיש ערך האדמו"ר במרכז החסידות ההולך ונשלם לתפארת בבני ברק (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת ארוסי בת ראש ישיבות מכנובקה בעלזא הרה"ג רבי יעקב יהושע אנגלנדר, נכדת הנגיד המפואר רבי אליהו אנגלנדר, והגה"צ רבי משה שטרן מסטריקוב, עב"ג נכד האדמו"ר מנדבורנה-חיפה, בן הרה"ג צבי הירש הורנציק, בן הרה"צ רבי מנחם הורונציק מלעלוב | בשמחה השתתפו אדמורי"ם, רבנים וקהל רב | האדמו"ר ממכנובקה בעלזא קרא את 'זכרון הדברים' בין המחותנים (חסידים)