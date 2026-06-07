"רוח ארץ ישראל": מעמד פרידה מרגש מראש הישיבה בדרכו לחו"ל

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אווירה של התעלות והתרגשות שררה אמש (מוצאי שבת) בין כותלי ישיבת 'נתיב הדעת - קפלן', עת התכנסו מאות התלמידים למעמד 'צאתכם לשלום' מיוחד לראש הישיבה, הגאון רבי ישראל בונים שרייבר, לקראת צאתו למסע ארוך מעבר לים.

ראש הישיבה צפוי להגיע לקהילת ליקווד שבארצות הברית, שם ימסור סדרת שיעורים לפני אלפי אברכי הקהילה הגדולה. המעמד המרגש בישיבה שיקף את החיסרון הצפוי בהיעדרותו של ראש הישיבה מבית המדרש.

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סעודה שלישית והתעוררות תלמיד ישיבה דובר ערבית רצה להתגייס למשטרה; זו התגובה שקיבל משה אריה | 20:15 המעמד החל בסעודה שלישית, כשדברי הפתיחה הובאו על ידי 'האלטר' של הישיבה, שעורר את לבבות הבחורים בדברים על החיסרון הצפוי ועל חשיבות ההכרה בערך נוכחותו של ראש הישיבה. לאחר מכן, נשא דברים ראש הישיבה עצמו, כשהוא מרחיב על מעלת הדבקות בתורה ועל כוחה של 'תורה מתוך ייסורים'. כידוע, ראש הישיבה התמודד בחודשים האחרונים עם מחלה קשה, ובחסדי שמים חל שיפור דרמטי במצבו הבריאותי. לפני כחודשיים התבשרו תלמידי הישיבה כי הגידול בריאות נעלם והגידול בלבלב הפך לשפיר, כך שכעת נותר לו רק לעבור ניתוח להסרתו.

הגר"ב שרייבר בפרידה מהתלמידים בהיכל ישיבת נתיב הדעת ( צילום: באדיבות )

דברי המשגיח החודרים

שיאו של המעמד היה בדבריו של המשגיח, הגאון רבי מתיתיהו זאב שציגל. בדברים קצרים אך חודרי רמ"ח איברים, פנה המשגיח לראש הישיבה ובירך אותו שיזכה לשוב במהרה לארץ ישראל.

המשגיח, בזיכרון לימים עברו, שיתף בהשוואה לדמותו של ר' חצקל מפוניבז' זצ"ל, וביקש: 'גם כשתעמוד לפני 3,500 אברכי ליקווד, שלא תערב עליך רוח אמריקה. שמור על רוח ארץ ישראל שמחכה לך כאן'.

דבריו של המשגיח עוררו התרגשות רבה בקרב התלמידים, שחשו את גודל השעה ואת המשמעות של שמירת הרוח הטהורה של ארץ ישראל גם מעבר לים.

שיחה אינטימית על הטיסה

בתום התפילה, בשיחה אינטימית עם מספר מקורבים, נשאל ראש הישיבה כיצד יספיק לעיין בפרשת השבוע ובשנים מקרא במהלך הטיסה הארוכה. בחיוך אופייני, השיב כי בטיסה של 12 שעות יש מספיק זמן לעיון מעמיק.

הוא אף שיתף בזיכרון מתוק מהעבר, על טיסות 'קופת העיר', בהן היו הגדולים נחים, בעוד רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל היה נשאר ער כל הטיסה ושוקד על תלמודו. הזיכרון הזה שיקף את הגישה המיוחדת של ראש הישיבה לניצול כל רגע לתורה.

רגע של התעלות

ברגע היציאה מבית המדרש, כשהבחורים הממתינים עם נרות ההבדלה פצחו בשירת 'אורך ימים' ספונטנית, נרשם רגע של התעלות רוחנית. ראש הישיבה, שמיהר לצאת לדרכו, מיהר את צעדיו כשהוא מותיר מאחוריו ישיבה שלמה שחשה את גודל השעה.

בלב כל התלמידים תפילה אחת: שישוב במהרה למקומו, להנהיג את עדת תלמידיו ברוח ארץ ישראל הטהורה, ושיזכה להמשיך להרביץ תורה בישיבה שאותה קומם בדמיו.