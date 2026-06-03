כיכר השבת
"כדת משה וישראל" 

הטבעת נעלמה: התושייה של ראש הישיבה הצילה את החופה

דרמה מרגשת תחת החופה: במהלך סידור הקידושין לתלמידו של ראש הישיבה חבר מועצת החכמים הגאון רבי אברהם סאלים, הטבעת צנחה לחריץ ברצפת העץ ונעלמה. בתושייה רבה, מצא ראש הישיבה פתרון לחתן שיוכל לקדש את הכלה והטקס הושלם כדת וכדין (חדשות חרדים)

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הגאון רבי אברהם סאלים נושא דברים בכינוס הרבנים (צילום: באדיבות)

רגע של התרגשות כמעט והפך לסיוט בחופה שנערכה אמש באולמי די-סיטי לאחד מתלמידי ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים.

בשיא הטקס, כאשר החתן עמד להניח את הטבעת על אצבע הכלה, החליקה הטבעת מידו, צנחה אל רצפת העץ – ונבלעה לתוך אחד החריצים הצרים שבין הקרשים.

הניסיונות הראשונים לחלץ את הטבעת עלו בתוהו. החתן, בני המשפחה והאורחים נותרו נבוכים מול הסיטואציה הבלתי צפויה שקטעה את הטקס ברגע הקריטי ביותר. הקהל עצר את נשימתו, והמתח באולם היה מוחשי.

אולם ראש הישיבה, שסידר את הקידושין, מיהר למצוא פתרון. בקור רוח אופייני, ביקש הגר"א סאלים להרגיע את הרוחות והזכיר את ההלכה הפסוקה: "אישה נקנית בשלושה דרכים, והראשונה שבהן היא ".

מבלי להשתהות, שאל ראש הישיבה את החתן אם יש ברשותו סכום כסף מזומן. לאחר שהחתן הוציא מכיסו שטר של 100 שקלים, הורה לו הגר"א סאלים לומר את נוסח הקידושין המקובל – "הרי את מקודשת לי בכסף זה כדת משה וישראל".

מסע קרן עולם התורה היום הראשון (צילום: מאיר זלזניק ודניאל נפוסי)

בכך הושלמו הקידושין כדת וכדין, לשמחתם הרבה של בני הזוג והקהל הגדול שנכח באירוע. המעמד המיוחד הפך לסיפור שיסופר בשמחות רבות, והמחיש את חשיבות הידע ההלכתי והנוכחות הרוחנית בשעת משבר.

יצוין כי הגאון רבי אברהם סאלים, ראש ישיבת מאור התורה וחבר מועצת חכמי התורה, השתתף בשנה שעברה יחד עם ראשי הישיבות וגדולי התורה במסע להצלת קרן עולם התורה, אירוע שזכה להדים רבים למען כבוד התורה ברחבי העולם היהודי.

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4
אם היו מתחתנים בבנות ירשולים שם אין חריצים של עץ
יוסף
זה קרה לנו ג'כ ,בוואריאציה טיפה שונה. האמא מיד חלצה את שלה ומסרה.
איש פרקטי
3
מה קורה עכשיו עם הטבעת? אפשר ללכת לקחת אותה משם? בטח שווה מליונים.
שנורר
2
מזל שלא בחר בדרך השלישית
שכל
1
קנה אותה ב100שח.....
עח7ל

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