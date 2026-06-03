הטבעת נעלמה: התושייה של ראש הישיבה הצילה את החופה

רגע של התרגשות כמעט והפך לסיוט בחופה שנערכה אמש באולמי די-סיטי לאחד מתלמידי ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים.

בשיא הטקס, כאשר החתן עמד להניח את הטבעת על אצבע הכלה, החליקה הטבעת מידו, צנחה אל רצפת העץ – ונבלעה לתוך אחד החריצים הצרים שבין הקרשים.

הניסיונות הראשונים לחלץ את הטבעת עלו בתוהו. החתן, בני המשפחה והאורחים נותרו נבוכים מול הסיטואציה הבלתי צפויה שקטעה את הטקס ברגע הקריטי ביותר. הקהל עצר את נשימתו, והמתח באולם היה מוחשי.

אולם ראש הישיבה, שסידר את הקידושין, מיהר למצוא פתרון. בקור רוח אופייני, ביקש הגר"א סאלים להרגיע את הרוחות והזכיר את ההלכה הפסוקה: "אישה נקנית בשלושה דרכים, והראשונה שבהן היא כסף".

מבלי להשתהות, שאל ראש הישיבה את החתן אם יש ברשותו סכום כסף מזומן. לאחר שהחתן הוציא מכיסו שטר של 100 שקלים, הורה לו הגר"א סאלים לומר את נוסח הקידושין המקובל – "הרי את מקודשת לי בכסף זה כדת משה וישראל".