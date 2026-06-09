בעקבות ההחלטה לערב לוחמות בטנקים, 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו הערב (שלישי) על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון החל מהגיוס הבא. המהלך מגיע שבוע לפני הליך החיול של התלמידים לגיוס הקרוב, ובעקבות החלטת בג"ץ המחייבת את שילובן של לוחמות בשריון. במכתב ששלחו ראשי הישיבות, הם דורשים מצה״ל למצוא פיתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאיננו מאפשר שירות בחי״ר.

״אנו החתומים מטה, ראשי ישיבות הסדר, שתלמידנו נמצאים בחזית הלחימה רואים בחומרה רבה את החלטת הבג"צ, לחייב את צה"ל לשלב לוחמות בשריון המתמרן״, פתחו ראשי הישיבות את מכתבם.

בהמשך כתבו: ״אנו כואבים את התשובה הרופסת של מדינת ישראל וצה"ל, שלא הביעו התנגדות למהלך זה. אנו כראשי ישיבות, מודעים לכובד האחריות המוטלת על כתפינו. צה"ל הוא צבא של עם ישראל, וקדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צה"ל, ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה״.

ראשי הישיבות הודיעו כי ״לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה ולכן לא נשלח את תלמידנו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא״. ״אלפי תלמידינו המתגייסים ליחידות הקרביות ימשיכו לעשות זאת בשליחות ובעוצמה, אך על צה"ל מוטלת האחריות לדאוג לבעלי פרופיל קרבי, שאינם מתאימים לשירות בחי"ר, למסגרת קרבית המתאימה לרוח הלחימה שלהם״, נכתב.