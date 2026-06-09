מהזריקה של דוידוביץ' מהשידור ועד ההכרזה על סולברג כ"אויב" • פאנל 'כיפות שחורות' התפוצץ

מהזריקה של דוידוביץ' מהשידור ועד ההכרזה על סולברג כ"אויב" • פאנל 'כיפות שחורות' התפוצץ

תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות", התוכנית שמעיזה לגעת בפצעים הכי פתוחים של המגזר בפרק חדש וסוער ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, בעיצומה של טלטלה ביטחונית ופוליטית חסרת תקדים.

והשבוע התארחו בפאנל:

הפרק נפתח בהתייחסות ראשונה לסרטון שהסעיר את הרשת בשבוע החולף, בו נראה פנליסט התוכנית, דולב דודוביץ', נזרק בשידור חי מאולפנו של אייל ברקוביץ' בחדשות 13. דולב הגיב לראשונה באולפן: "זו הייתה בסך הכל הצבת מראה לברקו, שיושב ומטיף בשם המילואימניקים בזמן שהוא בעצמו היה מתקין ממטרות בצבא. מי שמרים את הקול ומעיף מהאולפן – הוא זה שהפסיד בוויכוח".

גם בקונספט של התכנית:

כותרת שבועית (המלחמה עם איראן ומלכודת טראמפ) - הדיון נפתח במשוואה הביטחונית המורכבת מול טהרן. ד"ר חיים גולובנציץ ניתח את המצב וטען כי הממשל האמריקאי חותר להסכם גרעין חדש וארוך טווח, בניגוד לאינטרס הישראלי, בעוד איראן הצליחה לכרוך יחד את זירות לבנון ועזה. יוסי שטארק הגן על המניפולציות של נתניהו מול הממשל, בעוד המילואימניק כפיר איימן דרש להציב קו אדום לוושינגטון: "רע מאוד שנהיה הכוכב ה-51 בדגל האמריקאי, חבר צריך לדעת להגיד עד כאן".

פינת האנ"ש (התקיפה בבית השופט סולברג והאנרכיה) - עליית המדרגה במחאות הגיעה לאולפן עם מעצר הקיצוניים שצרו על תחנת המשטרה בבית שמש והתקיפה ליד ביתו של שופט העליון נועם סולברג. בעוד כפיר איימן הזדעזע מהניסיון לסחוט באלימות שופט שמרן שנחשב לרגיש ביותר לציבור החרדי, דולב דוידוביץ' עורר סערה רבתית כשהצהיר שהוא מתנגד לתקיפה רק משיקולים טקטיים, אך הגדיר את סולברג כ"אויב" בשל קידום חקיקה נגד התורה, וקבע: "אני כפוף לחוק התורה, לא לחוקי הפצ"רית והיועמ"שית". יוסי שטארק הפתיע כשטען כי אינו מזועזע, שכן הגיע הזמן שהשופטים יבינו מה הציבור מרגיש.

נייעס שבועי (ביקור דרעי בכלא וחוק יסוד לימוד תורה) - חברי הפאנל דנו בביקורם הדרמטי של אריה דרעי ויצחק גולדקנוף אצל העריקים החרדים הכלואים בכלא הצבאי. כפיר איימן תקף בחריפות את דרעי: "איך אתה לא מתבייש? באותו בוקר שלחת אותי ואת חבריי לעוד 140 ימי סיכון בלבנון ובעזה מהקבינט, ובצהריים אתה הולך לבקר עריקים?". במקביל, חוק יסוד לימוד תורה שהוצג לאחרונה הוגדר על ידי יוסי שטארק כ"פיקציה וספין פוליטי" שנועד אך ורק למנוע את פיזור הכנסת לאחר דרישת הגר"ד לנדו.

רץ ברשת (ההשתלחות ביועמ"שית וכישלון הנציגים החרדים) - צעקות חברי הכנסת החרדים על היועמ"שית בוועדת הכנסת עוררו ביקורת חריפה מצד כפיר איימן, שהאשים את הח"כים החרדים בכישלון מוחלט ובחקיקה פופוליסטית שרק משניאה את המגזר: "הח"כים החרדים כשלו לחלוטין. במקום ללכת לבתי חולים ולבקר פצועים, הם גורמים לאברכים בקריית ספר ללכת עם ראש מורכן מתחת לאדמה מבושה".

עוד בפאנל:

מי היה איש השבוע שלהם?

ד"ר חיים גולובנציץ בחר באריה דרעי (בציניות על היותו "אמן משא ומתן"); יוסי שטארק בחר במוטי לייטנר, המשנה לראש עיריית בית שמש, שמציג פוליטיקה אחרת של עשייה; כפיר איימן בחר ביועז הנדל, שהקפיץ את עצמו כמג"ד במילואים בעיצומו של קמפיין הפריימריז; ודולב דוידוביץ' בחר ביאיר גולן, שיוצא לקושש קולות בקריית שמונה בניגוד מוחלט להשקפתו הליברלית.

קרדיטים >>