בכניסה לאילת: שלושה בחורי ישיבות נעצרו והועברו למשטרה הצבאית

שלושה תלמידי ישיבת "בית מאיר" המעטירה בבני ברק נעצרו בשעות האחרונות (שלישי) במחסום המשטרתי בכניסה לעיר אילת, בעת שהיו בדרכם לעיר הנופש הדרומית.

המעצר בוצע לאחר שבבדיקת מסמכים שגרתית במחסום עלה כי שלושת הבחורים הלומדים ב"קיבוץ" של הישיב - מוגדרים כעריקים או דרושים לחקירה על רקע אי התייצבות ממושכת בלשכות הגיוס.

מיד לאחר מעצרם על ידי השוטרים במקום, הם הוסגרו והועברו ישירות לידי רשויות המשטרה הצבאית.

בשעה זו, כך נודע ל'כיכר השבת', נערכים בהיכל הישיבה דיונים קדחתניים ודחופים כדי להכריע על צעדי התגובה המיידיים.

על השולחן עומדת כעת האפשרות להכריז על יציאה המונית למחאה, חסימות צירים והפגנות ענק, במחאה על מעצרם של הבחורים.

מוקדם יותר היום דווח ב'כיכר השבת' כי ישנה אפשרות ממשית של חזרה להפגנות ענק סוערות בימים הקרובים. ברקע המתיחות: מחר יתקיים משפטו הצבאי של העריק החרדי דוד פטרוף, בנו של הגאון רבי יוסף פטרוף, ראש ישיבת 'מעלות התורה' וממנהיגיו של 'הפלג הירושלמי'.

בעקבות המשפט, ב'וועדה להצלת עולם התורה' נערכים לחידוש המחאות כבר ביום חמישי הקרוב, אך הקלטה בלעדית שהגיעה לידי "כיכר השבת" מתוך קווי החירום הפנימיים של הפלג, חושפת בהלה גדולה והנחיות חירום חריגות שהופצו בשעות האחרונות למפגינים.

ברחוב החרדי ובמשטרה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. מערכת 'כיכר השבת' תמשיך לעקוב ולדווח על כל התפתחות, ומחר, עם פסיקת הדין הצבאי של פטרוף, יתברר לאן פני השטח.