כיכר השבת
הפלג יצא להפגין?

בכניסה לאילת: שלושה בחורי ישיבות נעצרו והועברו למשטרה הצבאית

סערת מעצרי העריקים: שלושה בחורים מבוגרים מ"הקיבוץ" של ישיבת בית מאיר בבני ברק נעצרו במחסום בכניסה לעיר אילת • לאחר שעלה כי הם מוגדרים כעריקים, הם הועברו לידי המשטרה הצבאית • בישיבה בבני ברק דנים כעת קדחתנית על יציאה למחאות ענק • כל הפרטים (חרדים)

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מחאות 'הפלג' במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)

שלושה תלמידי ישיבת "בית מאיר" המעטירה בבני ברק נעצרו בשעות האחרונות (שלישי) במחסום המשטרתי בכניסה לעיר אילת, בעת שהיו בדרכם לעיר הנופש הדרומית.

המעצר בוצע לאחר שבבדיקת מסמכים שגרתית במחסום עלה כי שלושת הבחורים הלומדים ב"קיבוץ" של הישיב - מוגדרים כעריקים או דרושים לחקירה על רקע אי התייצבות ממושכת בלשכות הגיוס.

מיד לאחר מעצרם על ידי השוטרים במקום, הם הוסגרו והועברו ישירות לידי רשויות המשטרה הצבאית.

בשעה זו, כך נודע ל'כיכר השבת', נערכים בהיכל הישיבה דיונים קדחתניים ודחופים כדי להכריע על צעדי התגובה המיידיים.

על השולחן עומדת כעת האפשרות להכריז על יציאה המונית למחאה, חסימות צירים והפגנות ענק, במחאה על מעצרם של הבחורים.

מוקדם יותר היום דווח ב'כיכר השבת' כי ישנה אפשרות ממשית של חזרה להפגנות ענק סוערות בימים הקרובים. ברקע המתיחות: מחר יתקיים משפטו הצבאי של העריק החרדי דוד פטרוף, בנו של הגאון רבי יוסף פטרוף, ראש ישיבת 'מעלות התורה' וממנהיגיו של ''.

בעקבות המשפט, ב'וועדה להצלת עולם התורה' נערכים לחידוש המחאות כבר ביום חמישי הקרוב, אך הקלטה בלעדית שהגיעה לידי "כיכר השבת" מתוך קווי החירום הפנימיים של הפלג, חושפת בהלה גדולה והנחיות חירום חריגות שהופצו בשעות האחרונות למפגינים.

ברחוב החרדי ובמשטרה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. מערכת 'כיכר השבת' תמשיך לעקוב ולדווח על כל התפתחות, ומחר, עם פסיקת הדין הצבאי של פטרוף, יתברר לאן פני השטח.

הפלג הירושלמיהפגנותבית מאיר

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4
הם צריכים להתגייס לצבא מיד ולא לעשות חילול ה'. מי שיורד לאילת הגדרת תורתו אמנותו לוקה בחסר. מה יש לחרדים לחפש באילת?
שי
לפי הגר"א אילת היא ארץ ישראל גמורה, הבחורים קיימו את הכתוב: כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו.
ארץ ישראל
מה עושים באילת הלכו לחיזוק... עכשיו לא בין הזמנים....
נעמה
3
זכותו של כל בן תורה לתייר בארץ לאורכה ולרוחבה, ואדרבה לדעת הרמב"ם מדובר במצוות "ואהבת את ד' אלוקיך".
יהודי
2
מה יש לתלמידי ישיבת בית מאיר המעטירה לחפש באילת ועוד בקיץ ?
חיים
1
מה יש לכם איזה שנאה הם כולה גרים באילת וקפצו הביתה לביקור אני מכיר אותם
תפסיקו לשנוא סתם

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