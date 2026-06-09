כיכר השבת
האש שוב מתחדשת?

טראמפ בהודעה דרמטית: נהיה חייבים להגיב למתקפה של איראן נגדנו, הפילו לנו מסוק

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעדכן כי איראן הפילה אמש מסוק קרב אמריקני מתקדם מסוג אפאצ'י, שסייר במרחב האווירי שמעל מצר הורמוז האסטרטגי. שני הטייסים שהיו על הסיפון חולצו בשלום והם בריאים ושלמים. הנשיא הבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי בעקבות התקרית החמורה, ארצות הברית תיאלץ להגיב צבאית נגד הרפובליקה האסלאמית (אקטואליה)

17תגובות
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אילוסטרציה (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בציוץ דרמטי הערב (שלישי) כי צבא ארצות הברית עודכן על אירוע ביטחוני חמור ביותר שהתרחש אמש במזרח התיכון, במסגרתו הפילו כוחות איראניים מסוק קרב אמריקני מתקדם מסוג אפאצ'י. הוא הודיע כי ארצות הברית תהיה חייבת להגיב על כך ל.

לדברי הנשיא, המסוק נפגע בעת שביצע משימת סיור שגרתית מעל המרחב האווירי של מצר הורמוז. למרות הפגיעה הישירה במסוק - שהוגדר על ידי כאחד מכלי הטיס המתוחכמים ביותר של הצבא האמריקני - שני הטייסים שהיו בתוכו הצליחו להינצל ונמצאים כעת במקום מבטחים כשהם בריאים ושלמים וללא פגע.

הודעתו של הנשיא האמריקני לא הסתפקה רק בדיווח על עצם הפלת כלי הטיס, אלא כללה כאמור גם אזהרה חריפה וישירה לעבר המשטר בטהרן. טראמפ הדגיש בדבריו כי לנוכח הנסיבות הקשות והתוקפנות האיראנית הישירה נגד נכס צבאי אמריקני, וושינגטון תהיה חייבת להגיב בעוצמה על המתקפה הזו.

"זה עתה עודכנתי על ידי הצבא הדגול שלנו כי אמש האיראנים הפילו אחד ממסוקי האפאצ’י המתוחכמים ביותר שלנו, בעת שסייר מעל מצר הורמוז", כתב טראמפ. "במסוק היו שני טייסים, ושניהם בטוחים וללא פגע. עם זאת, ארצות הברית חייבת, מכורח הנסיבות, להגיב למתקפה הזו. תודה על תשומת לבכם לעניין זה!"

הצהרה זו מעלה באופן מיידי את רף המתיחות באזור ומאותתת על אפשרות ממשית לתגובה צבאית אמריקנית ממוקדת בתקופה הקרובה, דבר שעלול להוביל להסלמה רחבה יותר בעימות שבין המדינות.

מצר הורמוז, המקום שבו התרחשה התקרית, נחשב לאחד מנתיבי השיט הרגישים והחשובים ביותר בעולם כולו, שכן דרכו עובר נתח משמעותי מאספקת הנפט הגלובלית מהמפרץ הפרסי אל השווקים הבינלאומיים. בשנים האחרונות הפך המצר למוקד קבוע של חיכוך בין צבא ארצות הברית וכוחות הקואליציה המערבית לבין משמרות המהפכה של איראן, שמנסים להפגין נוכחות ולשבש את חופש השיט והטיסה באזור. הפלת מסוק אפאצ'י, המצויד במערכות הגנה מתקדמות, מהווה עליית מדרגה משמעותית בהעזה האיראנית ומחייבת את הממשל האמריקני לחשב מסלול מחדש בכל הנוגע לדרכי ההרתעה מול טהרן.

איראןדונלד טראמפמבצע שאגת הארי

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0 תגובות

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17
בלה בלה דובי בגה
בצלים בצלים
16
"הנמר מנייר" הזה כבר לא כל כך מנייר?! או שעדיין זה נייר?!
זוכמיר
15
חח טוב בסדר. עד הציוץ הבא... חחחחחח ע"ז אומרים טאר טארמפ טראמפולינה חחחחחחח
חחח
14
לא יאומן איך טראמפ הפך למילה נרדפת לבדיחה
איציק
13
הפכפך חבל הזמן... חחחח
מה נסגר?!
12
הבחור משחק משחק מטורף של תורת המשחקים כנראה שהוא יודע כמה דברים יותר מאחרים
משחק מטורף
11
בוקר טוב
יהודי
10
פתאום על תוקפנות נגד אמריקאים הוא מוכם לפוצץ את הסכם השלום ההיסטורי שלו? מעניין...
ישראלי
9
שיחה דרמתית בין נתניהו לטראמפ בדקות האלו! נתניה מנסה ומזהיר את טראמפ לא להגיב להתקפה האיראנית, בכדי לא לחבל בעסקה...
חחח
8
בושה! מוכן להגיב רק אחרי שהפילו לו מסוק אבל לא אחרי שזרקו על מדינה בגודל של כפר נידח בסין טילים בליסטיים.
ריקי

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